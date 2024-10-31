Разработан клей на основе полиэтилена для производства фанеры

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новый клей на основе полиэтилена для производства фанеры. Об этом ТАСС сообщили в вузе.
«Древесина содержит природные полимеры, которые могут образовывать достаточно прочную адгезионную связь (прилипание — прим. ТАСС) на химическом уровне с некоторыми синтетическими полимерами. Чтобы отнести полиэтилен к таким материалам, ему необходимо создать совместимость с целлюлозой или лигнином древесины. Для этого нужно подобрать модификатор, который выполнит такую работу», — рассказал аспирант кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ Вячеслав Палкин.
Как пояснил доцент той же кафедры и кандидат технических наук Игорь Кочуров, в качестве такого модификатора предлагается использовать перекись с температурой разложения выше температуры плавления полимера. «Ее наносят на поверхность полиэтиленовой пленки и тем самым создают пленочный клей. Горячее прессование пакета из слоев шпона и такого клея приводит поэтапно к плавлению полимера, прививке к нему природного и, при необходимости, к созданию определенной степени сшивки его макромолекул», — добавил Кочуров.
По словам ученых, для изготовления фанеры на предприятиях России используют клей с токсичной формальдегидной составляющей. Для использования полиэтилена в качестве клея его нужно модифицировать, поскольку он не обладает хорошими клейкими связями с природными полимерами древесины. Однако введение модификаторов требует дополнительного технологического оборудования, а сами они токсичны и могут вызывать раздражение слизистых оболочек глаз, горла и носа. Поэтому ученые пермского политеха разработали метод, который позволяет «подшивать» полиэтилен, то есть изменять его молекулярную структуру и свойства. При этом сокращается технологический процесс изготовления изделий, а состав клея получается экологичнее. Результаты испытаний нового клея с древесиной шпона показали, что прочность итогового материала соответствует ГОСТу.
На изобретение ученых выдан патент. Исследование проводилось в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».