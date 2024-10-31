Разработан клей на основе полиэтилена для производства фанеры

По словам ученых, для изготовления фанеры на предприятиях России используют клей с токсичной формальдегидной составляющей. Для использования полиэтилена в качестве клея его нужно модифицировать, поскольку он не обладает хорошими клейкими связями с природными полимерами древесины. Однако введение модификаторов требует дополнительного технологического оборудования, а сами они токсичны и могут вызывать раздражение слизистых оболочек глаз, горла и носа. Поэтому ученые пермского политеха разработали метод, который позволяет «подшивать» полиэтилен, то есть изменять его молекулярную структуру и свойства. При этом сокращается технологический процесс изготовления изделий, а состав клея получается экологичнее. Результаты испытаний нового клея с древесиной шпона показали, что прочность итогового материала соответствует ГОСТу.