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Ростовчанам объяснили смысл соглашение о неразглашении про интимную связь

Сексолог Александра Миллер рассказала ростовчанам, зачем нужно соглашение о неразглашении про интимную связь.

Источник: Комсомольская правда

Сексолог одобрила соглашения о неразглашении перед вступлением в половую связь. Об этом сообщили Инфо24 со ссылкой на эксперта Александру Миллер.

По словам специалиста, подписывать соглашение о неразглашении перед вступлением в интимную связь — это хорошая идея и актуальная тема.

— После расставания начинают перемывать кости. Любовники должны понимать всю ответственность, и если у кого-то есть проблемы с моралью, эмоциями, яростным желанием мести, такой договор сумеет охладить пыл, — поделилась эксперт.