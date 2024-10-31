Ростовчанам объяснили смысл соглашение о неразглашении про интимную связь

Сексолог одобрила соглашения о неразглашении перед вступлением в половую связь. Об этом сообщили Инфо24 со ссылкой на эксперта Александру Миллер.
По словам специалиста, подписывать соглашение о неразглашении перед вступлением в интимную связь — это хорошая идея и актуальная тема.
— После расставания начинают перемывать кости. Любовники должны понимать всю ответственность, и если у кого-то есть проблемы с моралью, эмоциями, яростным желанием мести, такой договор сумеет охладить пыл, — поделилась эксперт.