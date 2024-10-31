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В Ростове задержали подозреваемых в краже 3,5 млн у участника СВО

В Ростове-на-Дону полиция задержала двоих жителей Ставропольского края, которые украли деньги у участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове правоохранители задержали подозреваемых в краже 3,5 млн у участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, двоих жителей Ставропольского края задержали в Ростове-на-Дону. Выяснилось, что подозреваемые познакомились с военным рядом с госпиталем. Мужчина рассказал им, что собирается ехать домой в город Кемерово. Сообщники предложили довезти его на автомобиле. В пути военный уснул, а очнулся уже в больнице без личных вещей, а с его банковского счета пропало 3,5 миллиона рублей.

В отношении подозреваемых возбудили дело по статье «Кража».

— В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных, — говорится в сообщении ведомства.