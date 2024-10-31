В Петербурге создали доступную систему для тестирования систем связи

Агрегат оснащен промышленными двигателям, которые обеспечивают точность позиционирования по азимуту и крену до 0,5 градуса, в него помещаются устройства массой до 5 кг, что позволяет охватить широкий диапазон тестируемых систем. Разработанная техника по своим характеристикам подходит и для лабораторных исследований, и для промышленных разработок благодаря гибким настройкам. Сейчас система уже успешно апробирована в СПбГУТ и на нескольких предприятиях, далее планируется масштабировать ее использование.