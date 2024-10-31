В Петербурге создали доступную систему для тестирования систем связи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ) им. проф. М. А. Бонч-Бруевича разработали бюджетную систему для комплексного тестирования антенн и СВЧ-устройств связи. В отличие от дорогостоящих аналогов при сопоставимых характеристиках технология позволяет создавать доступные устройства для предприятий и научных лабораторий, сообщили в пресс-службе СПбГУТ.
«Ученые СПбГУТ разработали стенд сферического сканирования — новое решение для измерения характеристик антенн и СВЧ-устройств. Разработка позволяет получать точные данные в широких диапазонах частот и применима как в лабораториях, так и в промышленности. В отличие от аналогов, стоимость которых варьируется от 200 тыс. до 40 млн рублей, данный стенд является доступным и высокоточным решением для анализа характеристик антенн», — рассказали в пресс-службе.
Система с технологией сферического сканирования позволяет получать объемную диаграмму по характеристикам направленности и поляризации систем связи. Устройство фиксирует точные данные в широком диапазоне частот, анализатор цепей поддерживает частотный диапазон от 1 до 8,8 тыс. МГц, а скорость сканирования достигает 500 точек в секунду, что гарантирует высокую качество и скорость исследований.
Агрегат оснащен промышленными двигателям, которые обеспечивают точность позиционирования по азимуту и крену до 0,5 градуса, в него помещаются устройства массой до 5 кг, что позволяет охватить широкий диапазон тестируемых систем. Разработанная техника по своим характеристикам подходит и для лабораторных исследований, и для промышленных разработок благодаря гибким настройкам. Сейчас система уже успешно апробирована в СПбГУТ и на нескольких предприятиях, далее планируется масштабировать ее использование.
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича был основан в 1930 году. СПбГУТ является одним из лидеров по подготовке высококвалифицированных кадров в области связи и телекоммуникаций.