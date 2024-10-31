Уснул в машине, а проснулся в больнице без 3,5 млн рублей: Двое аферистов из Ставрополья обокрали бойца СВО в Ростове

3,5 миллиона рублей украли двое жителей Ставропольского края у военнослужащего, который только восстановился от полученного ранения. Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Ростовской области и работники угрозыска донской столицы установили личности подозреваемых и задержали их. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В машине боец уснул, а проснулся уже в больнице без вещей и денег. Фото: телеграм-канал «МВД Медиа».
ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДВЕЗТИ ДОМОЙ.
— Незнакомцы встретили участника специальной военной операции около госпиталя, из которого мужчину выписали после лечения ранения. Он рассказал новым друзьям, что собирается отправиться домой, в Кемерово, — ввела в курс дела Ирина Волк.
Эти двое быстро втерлись в доверие новому знакомому и предложили довезти его в родные края на автомобиле. Мужчина, привыкший к честному товариществу на передовой, не заметил ничего подозрительного и поверил в их добрые намерения.
— В пути военный уснул в машине, а очнулся уже в больнице без личных вещей. А с банковского счета у него пропало 3,5 миллиона рублей.
Подозреваемых уже задержали. Фото: телеграм-канал «МВД Медиа».
ЗАДЕРЖАЛИ И ОБЫСКАЛИ.
В этом случае самому защитнику понадобилась квалифицированная помощь правоохранительных органов.
— И полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых.
Проведены обыски, в ходе которых у горе-попутчиков изъяли автомобили, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, которые могут послужить доказательствами в расследовании.
Полицейские вместе с Росгвардией нашли подозреваемых быстро. Фото: телеграм-канал «МВД Медиа».
— Следователем Управления МВД по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере.
Сейчас полицейские занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. Добавим, если вина подозреваемых будет доказана в суде, то такое преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет и штрафом до миллиона рублей.