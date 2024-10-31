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Уснул в машине, а проснулся в больнице без 3,5 млн рублей: Двое аферистов из Ставрополья обокрали бойца СВО в Ростове

Жители Ставрополья украли у раненого бойца СВО 3,5 млн рублей в Ростове.
Источник: Комсомольская правда

3,5 миллиона рублей украли двое жителей Ставропольского края у военнослужащего, который только восстановился от полученного ранения. Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Ростовской области и работники угрозыска донской столицы установили личности подозреваемых и задержали их. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В машине боец уснул, а проснулся уже в больнице без вещей и денег. Фото: телеграм-канал «МВД Медиа».

ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДВЕЗТИ ДОМОЙ.

— Незнакомцы встретили участника специальной военной операции около госпиталя, из которого мужчину выписали после лечения ранения. Он рассказал новым друзьям, что собирается отправиться домой, в Кемерово, — ввела в курс дела Ирина Волк.

Эти двое быстро втерлись в доверие новому знакомому и предложили довезти его в родные края на автомобиле. Мужчина, привыкший к честному товариществу на передовой, не заметил ничего подозрительного и поверил в их добрые намерения.

— В пути военный уснул в машине, а очнулся уже в больнице без личных вещей. А с банковского счета у него пропало 3,5 миллиона рублей.

Подозреваемых уже задержали. Фото: телеграм-канал «МВД Медиа».

ЗАДЕРЖАЛИ И ОБЫСКАЛИ.

В этом случае самому защитнику понадобилась квалифицированная помощь правоохранительных органов.

— И полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых.

Проведены обыски, в ходе которых у горе-попутчиков изъяли автомобили, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, которые могут послужить доказательствами в расследовании.

Полицейские вместе с Росгвардией нашли подозреваемых быстро. Фото: телеграм-канал «МВД Медиа».

— Следователем Управления МВД по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере.

Сейчас полицейские занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. Добавим, если вина подозреваемых будет доказана в суде, то такое преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет и штрафом до миллиона рублей.