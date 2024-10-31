Умер первый соавтор Юрия Антонова белорусский поэт-песенник Олег Жуков, который написал хиты «Люди встречаются», «Жизнь играет с нами в прятки», «Наташка» и «Белорусы мы»

Умер известный белорусский поэт-песенник Олег Жуков, первый соавтор Юрия Антонова. О смерти 87-летнего Жукова сообщил телеканал «Беларусь 1» на своей странице в социальных сетях. Причина смерти и время прощания со знаменитым артистом и поэтом пока не называется.
Отметим, что совсем недавно Олег Жуков (здесь интервью с маэстро) участвовал в телесъемках программы «Добрый вечер» на телеканале «Беларусь 1», а буквально за несколько дней до кончины выражал соболезнования в социальных сетях в связи со смертью белорусского композитора Олега Елисеенкова (здесь подробнее). Кроме того, в феврале 2024-го Жуков дал большой концерт в Белгосфилармонии.
Олег Жуков, биография.
Олег Жуков (здесь мы рассказывает о жизненном и творческом пути Олега Жукова) родился в Днепропетровске 1 января 1937 года. И в тот же год его отца расстреляли, посмертно реабилитировав лишь после войны. Из Донецка, где Жуков работал в научно-исследовательском институте, его переманил в Минск гастролировавший там ансамбль из столицы БССР им управлял Виктор Синайский, легендарный артист и организатор белорусской эстрады (вот тут о нем подробнее). Дело в том, что по вечерам Жуков играл на гитаре и пел в местном ресторане, а во время тех самых гастролей заменил их бас-гитариста на места призванного в армию.
Жуков и Антонов в ансамбле Виктора Синайского. Фото: Архив «КП».
После ансамбля Синайского, где Жуков познакомился с начинающим композитором Юрием Антоновым, они оба играли в ансамбле у Виктора Вуячича. Позже карьера Юрия пошла по возрастающей в Ленинграде и Москве, а Жуков остался в Минске. Здесь он создал с женой Светланой крепкую семью, в которой родились сын Никита и дочь Елена. После филармонической карьеры Жуков работал в «Белгоспроекте» — в отделе пропаганды. Как он вспоминал, переводил на доступный массам язык статьи ученых.
Антонов (второй справа) и Жуков (первый слева) в «Тонике» Виктора Вуячича. Фото: Архив «КП».
Но главным дело для него стали стихи — Жуков написал более 300 текстов песен. Первыми двумя песнями их тандема с Юрием Антоновым, написанными еще во время совместной работы в Минске в ансамбле Виктора Вуячича «Тоника» стали «Песня о добрых молодцах и красных девицах», а также «Стой, не стреляй солдат» — антивоенная песня о войне во Вьетнаме.
— Юра Антонов сочинял прекрасную музыку, а я писал тексты, — вспоминал Жуков первые совместные работы. — Написали вместе «Песню о добрых молодцах» и «Стой, не стреляй солдат» — в то время как раз шла вьетнамская война, и военные песни были в тему.
А позже Антонов и Жуков создадут такой шлягер, как «Жизнь играет с нами в прятки» (или просто «Жизнь»), который прозвучал в фильме «Берегите женщин». А еще — «Мой путь прост», Безумные роботы«, “Не гаснут костры”, “Горы, долины”, “От подножия к вершине”. Здесь подробнее о фактах белорусской биографии Юрия Антонова.
А первым суперхитом оказался русский текст к венгерском шлягеру про черный поезд, который трансформировался в «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся». Антонов и Жуков услышали ее во время гастролей «Тоники» в Киеве, когда в свободный вечер отправились на концерт венгерского певца Яноша Кооша.
Олег Жуков и Юрий Антонов общались с середины 1960-х. Фото: Архив «КП».
Тот на ломанном русском в переводе, напоминающем набор слов, пел эту песню, которая в гастрольной программе называлась «Черный поезд».
Попросив у музыкантов ноты, Олег Жуков написал ставшие знаменитыми слова на мелодию венгерского композитора Виктора Гаваши. А Юрий Антонов же сделал ее аранжировку и первым исполнил ее в ВИА «Поющие гитары».
Среди хитов Жукова — «Наташка», «Белорусы мы», «Я тройку запрягу», «Птицы, мои птицы», «Одинокий», «Не переживай», «День как день», «Невозможное возможно», «Все цветы июля» (неформальный гимн «Славянского базара» в Витебске").
А среди исполнителей песен на слова Олега Владимировича, помимо Антонова, — Лев Лещенко, Николай Басков, Лариса Долина, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Александр Солодуха, Алеся, Анатолий Ярмоленко и «Сябры», «Песняры», «Синяя птица» и многие другие белорусские и российские звезды. Нередко свои шлягеры исполнял и сам Жуков.
Олег Жуков — словно настоящий энерджайзер! Фото: Архив «КП».
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