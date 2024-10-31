Умер первый соавтор Юрия Антонова белорусский поэт-песенник Олег Жуков, который написал хиты «Люди встречаются», «Жизнь играет с нами в прятки», «Наташка» и «Белорусы мы»

Олег Жуков (здесь мы рассказывает о жизненном и творческом пути Олега Жукова) родился в Днепропетровске 1 января 1937 года. И в тот же год его отца расстреляли, посмертно реабилитировав лишь после войны. Из Донецка, где Жуков работал в научно-исследовательском институте, его переманил в Минск гастролировавший там ансамбль из столицы БССР им управлял Виктор Синайский, легендарный артист и организатор белорусской эстрады (вот тут о нем подробнее). Дело в том, что по вечерам Жуков играл на гитаре и пел в местном ресторане, а во время тех самых гастролей заменил их бас-гитариста на места призванного в армию.