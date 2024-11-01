Что можно и нельзя делать в Иванов день 1 ноября, который называют проводы осени

Православная церковь 1 ноября чтит перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. В народе принято отмечать Иванов день. Однако существует еще одно название — проводы осени и встреча зимы.
Что нельзя делать 1 ноября.
Не следует ругаться, а также спорить. Не рекомендуется отказывать в милостыне тем, кто в ней нуждается. В указанный день после захода солнца старались не выходить из дома. Кроме того, запрещено 1 ноября держать открытыми окна и двери. Предки верили, что это может спровоцировать проблемы со здоровьем.
Что можно делать 1 ноября.
По традиции, в первый день последнего месяца осени старались играть свадьбы. Также в Иванов день было принято провожать осень и встречать зиму. Так, обязательно накрывали большой стол, на который ставили куриный суп.
Согласно приметам, про скорые морозы говорит выпавший снег. К слову, на большое количество снега зимой указывают птицы, которые летят высоко. В том случае, если пошел дождь, то снега ждали только к концу ноября.
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