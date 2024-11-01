Что можно и нельзя делать в Иванов день 1 ноября, который называют проводы осени

Не следует ругаться, а также спорить. Не рекомендуется отказывать в милостыне тем, кто в ней нуждается. В указанный день после захода солнца старались не выходить из дома. Кроме того, запрещено 1 ноября держать открытыми окна и двери. Предки верили, что это может спровоцировать проблемы со здоровьем.