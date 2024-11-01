Ученые сказали про мощные магнитные бури в ноябре 2024 — что ждать белорусам

Ученые сказали про самые мощные магнитные бури за весь 2024 год в ноябре — что ждать белорусам. Подробности рассказали в эфире Первого информационного телеканала.
Согласно предварительным данным, последний месяц осени начнется с сильной магнитной бури. Также магнитные бури сильных колебаний будут 3, 9, 17, а также 20 ноября. Кроме того, магнитные колебания средней силы возможны 5 и 12 ноября.
В период магнитных бурь врачи советуют метеозависимым людям более бережно относиться к своему здоровью. Рекомендуется избегать стрессов, переутомлений, физических нагрузок. Как правило, в период магнитных бурь могут быть головные боли, чувство усталости, тошнота, головокружение.
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