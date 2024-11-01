«До −4 с дождем и снегом к выходным». Синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком ухудшении погоды в Беларуси в начале ноября

В субботу, 2 ноября, резко похолодает, так как следом за атмосферными фронтами с северо-западной части Европы в республику начнет поступать арктический воздуха. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на большей части территории. А в северо-восточных районах вероятно появление слабого гололеда. Ветер северо-западного направления, местами сильный порывистый. Ночью от −2 градусов на севере до +6 на юге. Днем от 0 в северо-восточных регионах до максимум +8 по югу.