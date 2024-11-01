«До −4 с дождем и снегом к выходным». Синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком ухудшении погоды в Беларуси в начале ноября

Ждать ли резкого похолодания в первые дни ноября, белорусский синоптик Дмитрий Рябов рассказал на ОНТ.
Так, синоптик сообщил, что последний осенний месяц в Беларуси начнется с ветреной и ненастной погоды. Причем ноябрь в 2024 году отметится целым комплексом неблагоприятных метеорологических явлений. Существенного похолодания, в том числе с мокрым снегом и дождем стоит ждать к концу этой недели. Также в первых числах ноября ожидается порывистый северный ветер.
— Готовим теплые вещи, а вот автомобилистам стоит позаботиться о смене резины, — рекомендовал метеоролог.
По данным Белгидромета, в пятницу, 1 ноября, погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты, которые двигаются с Западной Европы. Вместе с ними в Беларусь придут влажные воздушные массы и много дождевых облаков, сопровождающихся порывистым ветром.
В пятницу дожди и сильный порывистый ветер западного направления — во многих районах. Утром от +8 градусов в юго-восточных районах и максимум +11 тепла на западе страны. Однако из-за влажности около 90% и ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее. Днем максимум +11 — +13 градусов.
В субботу, 2 ноября, резко похолодает, так как следом за атмосферными фронтами с северо-западной части Европы в республику начнет поступать арктический воздуха. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на большей части территории. А в северо-восточных районах вероятно появление слабого гололеда. Ветер северо-западного направления, местами сильный порывистый. Ночью от −2 градусов на севере до +6 на юге. Днем от 0 в северо-восточных регионах до максимум +8 по югу.
— В воскресенье — в большинстве районов кратковременный снег, мокрый снег, днем — с дождем. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица, — дал прогноз Рябов.
Сильный порывистый ветер сохранится и 3 ноября. Ночью мороз усилится до −4 в некоторых районах, а днем будет всего от 0 до +7 градусов.
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