Лучшие по профессии: какие кинопремьеры ждут зрителей в ноябре

Все профессии нужны, все профессии сложны: очевидно, под таким рабочим девизом можно раскручивать череду ноябрьских премьер. От двух учительниц в «Каникулах» и фотомодели, ставшей фронтовым репортером, в «Великой» до гангстера-убийцы в «Профессионале» и великого шансонье в «Месье Азнавуре» — герои ноябрьских премьер прикладывают немало усилий, чтобы доказать свою профессиональную состоятельность и обрести через это радость, пусть даже иногда неожиданную. О самых заметных кинопремьерах ноября рассказывают «Известия».
«Каникулы»7 ноября.
Школьный театральный кружок из Калуги едет на всероссийский театральный фестиваль в Сочи. Но видеть в этом пузырящуюся радостью пионерскую зорьку может только тот, кто никогда не отправлялся с группой подростков за тридевять земель. Путешествие оборачивается драмой со страстями — куда там Шекспиру. Прима школьной сцены влюбляется в своего сценического партнера, и спектакль оказывается под угрозой, один из юных актеров теряет в аэропорту документы, массовка путает лево и право, мама генерирует ад леопардовыми лосинами и перманентными скандалами, а фестивальному начальству культура, как выясняется, вовсе безразлична: оно не скупится на казенные проповеди и пытается снять спектакль с конкурса за вредное для детской нравственности название «Земляничное вино».
Неформалке-худруку Тане (Дарья Савельева) и строгому завучу Ирине Генриховне (Полина Кутепова) придется, несмотря на сложности взаимопонимания, найти общий язык, чтобы справиться с напастями, утешить страждущих, построить бесчинствующих и помочь себе и юным артистам понять: жизнь шутит жестко и несправедливо, но это еще не значит, что наш мир недостоин любви.
Качественные драмы взросления — редкие гости на экранах. Со времен «Ста дней после детства» и «Чучела» подростковое кино, похоже, пребывает в статусе нелюбимого чада, страдающего к тому же легкой степенью умственной отсталости. С подростками и их родителями кино, увы, почти привыкло говорить языком комедии с незлобивыми шутками про прыщи, неуместную дефекацию и гиперсексуальность. Похоже, режиссер-дебютантка Анна Кузнецова решила вернуться к истокам: ее фильм, получивший главный приз на кинофестивале «Маяк», уже не раз сравнивали с шедевром Владимира Соловьева. Переклички и впрямь заметны невооруженным глазом — от мягкой акварельности кадра до чрезвычайной органичности артистов-подростков на экране.
«Профессионал»7 ноября.
Стареющий профессиональный убийца хочет уйти на покой, жить тихой жизнью обывателя, наладить отношения с дочерью и внуком. Однако вход в криминальный мир, как известно, стоит доллар, а выход не предусмотрен вовсе: героя склоняют вернуться под крыло босса, и ему потребуется немало душевных усилий и крепких ударов с правой, чтобы наконец найти себя, сохранить собственную душу и жизнь близких.
В оригинале картина носит название Absolution — «Отпущение грехов»; сбивающая с толку аллюзия к знаменитому в свое время боевику с молодым Бельмондо — всецело на совести отечественных прокатчиков. Впрочем, фильм Жоржа Лотнера, снятый в 1981 году, сегодня мало кто вспомнит, а кино, где потрепанный отставник доказывает молодым да рьяным, кто тут царь горы, пользуется неизменной популярностью у мужской аудитории за 40. Так что вне зависимости от названия фильм без зрителя не останется. Играющие в паре Лиам Нисон («Банды Нью-Йорка», «Марлоу»), в глазах которого плещется вся скорбь ирландского народа, и звероподобный Рон Перлман («Имя розы», «Хеллбой») составили отличный актерский дуэт. Бодрое кино для бодрой мужской аудитории.
«Вампиры легкого поведения»14 ноября.
Рэдли — обычное благонравное британское семейство без особых примет; папа, мама и двое детей-подростков, Клара и Роуэн. Однажды на Клару нападает одноклассник, однако девушка не только отбивается от потенциального насильника, но и, увлекшись, выпивает его кровь. Тут-то родители и открывают молодому поколению Рэдли невероятную правду: вся их семья — вампиры. Правда, Хелен и Питер вот уже много лет являются «трезвенниками» — так называют себя вампиры, отказавшиеся от крови. Они мечтали, чтобы их дети тоже стали приличными гражданами, но если уж подростки открыли в себе упырскую сущность, мама и папа готовы помочь им познать ее и примириться с ней, пригласив ради этого дядюшку, далекого от «трезвеннической» философии…
Повторить успех «Семейки Аддамс», вечно популярной и безумно смешной истории о нежной и любящей семье монстров, режиссеры мечтают десятилетиями. Британский юмор — неплохая основа для новой истории вампиров в Суссексе на фоне реалий XXI столетия. Смущает лишь то, что режиссер Эрос Лин до «Вампиров легкого поведения» специализировался на суровых криминальных боевиках, так что удержать смешливую легкость повествования ему будет непросто. Впрочем, надежда есть: увидев свою дочь с капающей с клыков кровью над бездыханным телом, мама-вампирша взволнованно вскрикивает: «Милая, не бойся, мама с папой здесь!» — чем дает отличный пример родительской любви и жертвенности в стиле Мортиции Аддамс. Так что надежда на милую черную комедию остается с нами.
«Кандинский и его муза»14 ноября.
Личности творческие известны своим непостоянством в страстях, об этом вам любой таблоид расскажет. Василий Кандинский, один из пионеров абстракционизма, исключением не был. Он был дважды женат, к тому же имел многолетний роман с немецкой художницей Габриеле Мюнтер, которому, собственно, и посвящена картина. Многозначительные переглядывания учителя и ученицы, томные взгляды в полях среди ржи, шляпки и кружева, а затем корсетные шнуровки и подвязки и финальное ню — словно «Завтрак на траве» Мане. Фильм был бы симпатичной легкой эротикой, но громкие имена участников служебного романа придают ему культурную значимость и дополнительный драматический слой: Мюнтер-художница находится в вечной тени своего возлюбленного, это порождает творческое напряжение, а отсюда и до разрыва рукой подать…
В реальности разрыв Кандинского с Мюнтер был вызван, в первую голову, политической географией: после начала Первой мировой художник на десятилетия покинул Германию, вернувшись в Москву, где женился во второй раз. Потом было возвращение, переезд во Францию, громкие выставки и работа в Баухаусе. После смерти художника его вторая жена, Нина Андреевская-Кандинская, учредила во Франции художественную премию его имени, а покинутая возлюбленная Габриэле Мюнтер организовала музей с его работами, которые годами скрывала от нацистов. Есть чем гордиться; кстати, Кандинского в фильме сыграл наш бывший соотечественник Владимир Бурлаков. Русскую культуру ничто не остановит.
«Месье Азнавур»14 ноября.
Шарля Азнавура легко назвать баловнем судьбы: некрасивый мальчик из эмигрантской семьи с детства мечтал о сцене — и, вопреки всему, пришел к успеху кратчайшим путем. Он начал карьеру шансонье вместе с Пьером Рошем в 1946-м: их тут же заметила звездная Эдит Пиаф, пригласив в свое американское турне. Поначалу Азнавур выступал в основном как композитор и автор песен, поскольку его своеобразный хрипловатый голос не слишком впечатлял публику, однако очень скоро он подобрал для себя подходящий репертуар — и уже в начале 1950-х ему рукоплескали залы, сначала в Европе, а затем и за океаном. Он прожил долгую творческую жизнь, скончавшись в 2018 году, всего нескольких лет не дотянув до столетнего юбилея.
Биографический фильм о трижды кавалере ордена Почетного легиона мог бы появиться на свет и раньше — его отсутствие остается списать лишь на традиционную ксенофобию французов, всё же не слишком привечающих чужаков, пусть даже почти своих. Характерно, что «Месье Азнавур», в конце концов, снят был тоже людьми пришлыми: режиссер Мехди Идир, как и Азнавур, сын эмигрантов, правда, на сей раз — алжирских, как и исполнитель главной роли, номинант «Золотого глобуса» и член жюри Канн-2021 Тахар Рахим. Впрочем, символичный или нет, выбор исполнителя на главную роль ювелирно попал в десятку: Рахим с чуть несоразмерными чертами лица, живой мимикой и способностью почти поджигать взглядом камеру — идеальное воплощение первого шансонье Франции. И хотя дубляж, похоже, не удался, оригинальные песни Азнавура, звучащие в фильме, способны искупить почти любые огрехи.
«Ученик. Восхождение Трампа»14 ноября.
Дональд Трамп — почти что наш человек, из всех президентов США вызывающий в россиянах максимум эмоций, за исключением разве что Джона Кеннеди. Поэтому биографическая драма Али Аббаси о восхождении Трампа к вершинам власти практически обречена на успех среди публики, увлеченной как международной политикой, так и конспирологией.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1970−1980-х, где молодой амбициозный девелопер торит себе путь к большим деньгам. Кинозвезды и серые кардиналы, политики-взяточники и адвокаты-решалы, мафиози и лоббисты, шантаж и мздоимство — всё смешалось в мире масштабных проектов и подковерных политических игр, в котором Дональд Трамп с самого начала чувствует себя как дома. Особого уважения заслуживает работа гримера: «зимний солдат» Себастьян Стэн в роли Трампа совершенно не похож на себя самого, зато со своим героем — прямо-таки одно лицо.
«Великая»21 ноября.
Байопик о легендарной военной корреспондентке Ли Миллер, прошедшей с солдатами Второй мировой по Европе, одной из первых побывавшей в освобожденных концлагерях и в резиденции Гитлера. Ли Миллер была популярной моделью в Париже 1930-х, снималась в кино, дружила с Жаном Кокто и снималась для тогда уже легендарного Vogue. Оказавшись в Лондоне перед самым началом войны, она пережила первые налеты немецкой авиации на британскую столицу, после чего наотрез отказалась уезжать в Штаты, правдами и неправдами заполучив разрешение отправиться на фронт в качестве фотокорреспондента Vogue. Военные снимки прославили Миллер больше, чем работа модели: для тысяч читателей в Европе они стали первыми свидетельствами ужасов войны.
Главную роль в картине сыграла Кейт Уинслет, она же выступила продюсером, не только обеспечив необходимую сумму для съемок, но и выплачивая гонорары съемочной группы из собственных средств, когда финансирование ненадолго прервалось. Фильм поддержал и сын Миллер, давший съемочной группе доступ к архивам матери. Итогом стал непривычный для нашего зрителя взгляд на войну и растянувшийся на два часа ответ на сложный вопрос: что заставило успешную светскую барышню, бросив всё, уехать туда, где кровь, грязь и немыслимые зверства? Почему для нее было столь важно свидетельствовать ужасы войны? Ответ будет для каждого свой — но в том, что он может быть дан, уже есть надежда.
«Эммануэль»28 ноября.
Фильм «Эммануэль» 1974 года стал без преувеличения вехой в мировой культуре и кинематографе. Безыскусная история о жене дипломата, открывающей тайны собственной сексуальности в экзотическом антураже Юго-Восточной Азии, фактически создала жанр красивой эротики для большого экрана, воспламеняющей воображение, но не пересекающей ни одной запретной черты. Впрочем, новые времена — новые культурные парадигмы: нынче история Эммануэли являет собой идеальную иллюстрацию к понятиям сексизма и объективации женщин. Неудивительно, что режиссер Одри Диван, феминистка и лауреат «Золотого льва», решилась пересмотреть ее, обозначив женский взгляд на сюжет. Получилось так себе.
Новая Эммануэль (Ноэми Мерлан, «Портрет девушки в огне») — уже не юная профессиональная жена с воздушными движениями Сильвии Кристель, а социально ответственная поклонница экологичного образа жизни, опытная бизнесвумен, явившаяся в гонконгский отель с инспекцией. Инспекция проистекает в самых разных местах — от номера отеля до туалета в самолете, но почему-то не захватывает не только зрителя, но и саму героиню: похоже, эротические приключения проходят у нее по той же статье, что и деловые совещания. Выбор партнеров напоминает бизнес-планирование, столь же рассудочное, сколь и скучное. В итоге, когда героиня Мерлан всё же добивается, гм, намеченных показателей в самом финале картины, это трудно не воспринять с облегчением: пятилетний план выполнен — значит, возможно, и премия будет, всё радость. Но смотреть на премию, простите, не хочется: все-таки есть в мире вещи, которым избыток осознанности только вредит.