Лучшие по профессии: какие кинопремьеры ждут зрителей в ноябре

Шарля Азнавура легко назвать баловнем судьбы: некрасивый мальчик из эмигрантской семьи с детства мечтал о сцене — и, вопреки всему, пришел к успеху кратчайшим путем. Он начал карьеру шансонье вместе с Пьером Рошем в 1946-м: их тут же заметила звездная Эдит Пиаф, пригласив в свое американское турне. Поначалу Азнавур выступал в основном как композитор и автор песен, поскольку его своеобразный хрипловатый голос не слишком впечатлял публику, однако очень скоро он подобрал для себя подходящий репертуар — и уже в начале 1950-х ему рукоплескали залы, сначала в Европе, а затем и за океаном. Он прожил долгую творческую жизнь, скончавшись в 2018 году, всего нескольких лет не дотянув до столетнего юбилея.