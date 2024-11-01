«Спартак» и чемпион: спортивная драма про Черенкова дошла до экранов

Мрачная и холодная драма о трагедии одной семьи, которая пытается найти душевное исцеление и покой. Каждый делает это по-своему. В центре сюжета — простая обычная работящая семья из провинции. Представление о том, что жизнь удалась, рушится в один миг, когда супруги Владимир и Елена теряют любимого сына. Время для родителей подростка, который только начинал жить, влюбляться, замирает. Она погружена в собственные чувства, он — в мысли о мести и справедливости.