«Спартак» и чемпион: спортивная драма про Черенкова дошла до экранов

В российский прокат выходит спортивная драма «Федя. Народный футболист» про звезду московского «Спартака» Федора Черенкова. Также в кинозалах фильм «Вечная зима» о том, как семья пытается оправиться после смерти любимого сына, и комедия с Никитой Кологривым «Возвращение попугая Кеши». Среди зарубежных новинок — мелодрама «Время жить» в стиле «Спеши любить» и «Виноваты звезды» и триллер «Что скрывает любовь» с Мэттом Диллоном. «Известия» — о том, что посмотреть в кино в предстоящий уикенд.
«Федя. Народный футболист» 12+
Режиссер: Николай Акелькин. В ролях: Станислав Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко, Сергей Мигицко, Александр Носик, Борис Каморзин, Владимир Гуськов, Артем Черкаев, Дмитрий Белоцерковский.
Спортивная драма «Федя. Народный футболист» рассказывает о судьбе легенды московского «Спартака» Федора Черенкова. В основном составе команды он дебютировал в 1978 году. Стал рекордсменом клуба по сыгранным матчам. 34 игры провел в составе сборной СССР, 10 — в олимпийской сборной. Черенкова на экране воплотил молодой актер Станислав Румянцев — это его первая главная роль.
Лента охватывает большой период жизни спортсмена — детство, первые матчи, пик славы и проблемы со здоровьем. В какой-то момент футболист всерьез задумывается о завершении карьеры, но ради фанатов, а главное — своей семьи, народный любимец возвращается на поле, чтобы привести клуб к чемпионству.
«Вечная зима» 16+
Режиссер: Николай Ларионов. В ролях: Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Александр Новиков, Олег Ягодин, Мария Евсеева, Янина Колесниченко, Александр Левин, Эльдар Сафиканов.
«Вечная зима» — пронзительный и беспощадный режиссерский дебют Николая Ларионова. Главные роли исполнили Александр Робак («Домашний арест», «Инсомния», «Географ глобус пропил») и Юлия Марченко («Знахарь», «Тест на беременность 2»).
Мрачная и холодная драма о трагедии одной семьи, которая пытается найти душевное исцеление и покой. Каждый делает это по-своему. В центре сюжета — простая обычная работящая семья из провинции. Представление о том, что жизнь удалась, рушится в один миг, когда супруги Владимир и Елена теряют любимого сына. Время для родителей подростка, который только начинал жить, влюбляться, замирает. Она погружена в собственные чувства, он — в мысли о мести и справедливости.
«Время жить» 18+
Режиссер: Джон Краули. В ролях: Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Грэйс Делани, Ли Брейтуэйт, Ифа Хайндс, Адам Джеймс, Дуглас Ходж, Эми Морган, Нив Кьюсак, Люси Брирс.
Слезливая мелодрама в стиле «Спеши любить» и «Виноваты звезды» c Эндрю Гарфилдом («По соображениям совести», «Дыши ради нас») и Флоренс Пью («Оппенгеймер», «Солнцестояние», «Маленькие женщины») в главных роях. Режиссером выступил Джон Краули, в фильмографии которого картина «Бруклин», номинированная на «Оскар» в трех категориях, и «Щегол».
Альмут и Тобиас знакомятся при диких обстоятельствах — она сбивает его на машине. Вместо того чтобы стать злейшими врагами, водитель и пострадавший пешеход становятся самыми близкими на свете людьми. Головокружительный роман, рождение дочери, а потом смертельный диагноз, который ставят молодой матери. Теперь влюбленным придется учиться жить, наслаждаясь каждой минутой отведенного времени.
«Что скрывает любовь» 18+
Режиссер: Фернандо Труэба. В ролях: Мэтт Диллон, Аида Фольч, Хуан Пабло Уррего, Кика Джорджиу, Полидорос Воятзис, Анти Андреопулу, Вассилис Халакатевакис, Марина Аргиропулу, Костас Андалопулос, Вассилис Фортунас.
Новинка со звездой психологического триллера «Дом, который построил Джек» Мэттом Диллоном снова в роли мрачного парня. Снял картину испанский кинорежиссер Фернандо Труэба — обладатель «Оскара» за «Изящную эпоху» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Молодая девушка Алекс устраивается в курортный ресторан на средиземноморском островке, где очаровывается загадочным и харизматичным хозяином заведения. Потеряв голову, она, кажется, отказывается воспринимать все красные флаги, кричащие о том, что он не тот, с кем стоит связываться. Но это, возможно, потому, что она сама — красный флаг.
«Возвращение попугая Кеши» 6+
Режиссер: Олег Асадулин. В ролях: Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Ирина Безряднова, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Никита Довбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Наталья Коренная.
В основе сюжета советские мультфильмы «Возвращение блудного попугая». Первый из серии мультипликационных историй вышел в 1984 году. Любимый герой Кеша возвращается на экраны в семейной комедии с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной в главных ролях.
Главный герой — молодой школьный учитель географии Митяй из Сочи. Мужчина случайно становится обладателем говорящего попугая Иннокентия. Вместе им придется найти общий язык и помочь друг другу вернуть любимых.
«Право на лево» 16+
Режиссер: Гарик Петросян. В ролях: Роман Маякин, Янина Студилина, Ирина Темичева, Владимир Сычев, Михаил Тарабукин, София Петрова, Кирилл Жандаров, Алексей Дмитриев, Алина Гольденберг, Тимофей Зайцев.
Успешный адвокат Иван — примерный семьянин. Но однажды он задумывается, имеет ли право на измену. Тем более что желающих хоть отбавляй, мужчина пользуется популярностью у женщин, да и искушение под боком — соблазнительная помощница, она же лучшая подруга жены. Но стоит ему перейти черту, как сам он начинает подозревать супругу.