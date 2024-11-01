Зри богатыря: в Большой театр вернулась «Руслан и Людмила»

Большой русский стиль вернулся на главную сцену страны. Объединенными силами ГАБТ и Мариинки в Москве представили оперу Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Премьерой отметили 225 лет со дня рождения Пушкина и 220 лет Глинки. Музыкальный руководитель постановки Валерий Гергиев перенёс спектакль Мариинского театра на сцену Большого, посчитав, что на ней недостаточно русской классики. «Известия» побывали на премьере и пять часов слушали великую музыку.
Восстановление исторической справедливости.
В последний раз опера «Руслан и Людмила» ставилась на сцене Большого театра в 2011 году. Ею открылась после ремонта Историческая сцена ГАБТ. Теперь вернуть русскую классику на прославленные подмостки задался целью новый генеральный директор ГАБТ Валерий Гергиев. С декабря 2023 года Валерий Абисалович руководит сразу двумя театрами — Большим и Мариинкой. Изучив репертуар новой для него труппы, он наметил курс на сращивание творческих мощностей. Как он сам говорил на открытии сезона ГАБТ, Большой театр должен быть лидером по возвращению шедевров на сцену. Оперу «Руслан и Людмила» называют энциклопедией большого русского стиля, и этот спектакль должен быть на главной сцене страны.
Фото: пресс-служба Большого театра России/Дамир Юсупов.
Ставить с нуля долго и затратно. Решение нашлось в переносе оперы из афиши Мариинского театра в репертуар Большого. Любители русской оперы ездили в Питер слушать «Руслан и Людмила» с 1994 года, там шла постановка-копродукция Мариинки с Оперой Сан-Франциско. Тогда за режиссуру взялся худрук театра из США Лотфи Мансури. В партии Людмилы выходила даже юная Анна Нетребко. Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев. Теперь спектакль, созданный интернациональной командой, будет идти и в Москве.
— Новые постановки с привлечением объединённых творческих сил Большого и Мариинского обещают театралам невероятно насыщенный и интересный сезон на главных сценах двух столиц, — считает Валерий Гергиев.
Меломаны, которым повезло с билетами, могут считать себя свидетелями восстановления исторической справедливости. Ведь в 2024 году в Большом они могли видеть уже два шедевра Глинки.
Фото: пресс-служба Большого театра России/Дамир ЮсуповАктриса Елена Манистина в роли Наины в опере «Руслан и Людмила».
В июне оперой из репертуара Мариинки «Жизнь за царя», или «Иван Сусанин» (более популярное название), Большой театр отметил 220-летие со дня рождения великого русского композитора. Этот спектакль в постановке Дмитрия Чернякова тоже 20 лет идет в Санкт-Петербурге. В Москве неклассическое прочтение классики режиссером оценили не все. А вот «Руслан и Людмила» была тепло принята столичным зрителем. Уроженец Ирана Лотфи Мансури тридцать лет назад не упражнялся в поиске новых форм для прочтений русской музыки, выбрал консервативный подход.
Русское бельканто.
Для спектакля в Большом Валерий Гергиев привлек как местных солистов, так и коллег из Питера. А хор, балет и симфонический оркестр под управлением Антона Гришанина тоже из ГАБТ. К работе над оперой они приступили в мае.
— Сцена Большого театра непростая, отличается от сцены Мариинки и акустически, и по ощущениям, но так как постановка родная, мне очень комфортно здесь, — поделилась впечатлениями исполнительница партии Людмилы, колоратурное сопрано Анна Денисова. — Эта коллаборация идет на пользу всем. Мы обмениваемся опытом с коллегами из Москвы, нам ставят новые партнерские задачи. Каст для этого спектакля ни для кого не оказался сюрпризом.
Фото: пресс-служба Большого театра России/Дамир ЮсуповАктер Владислав Попов в роли Руслана в опере «Руслан и Людмила».
Как поделилась с «Известиями» Анна Денисова, русская опера схожа по строению с итальянской. Первая выходная ария главной героини очень сложная, колоратурная, фиоритурная. Она рисует характер персонажа. А последующие арии — более душевные и драматичные. Страдания персонажа указывают на преодоления героини. Такие арии ближе Анне Денисовой. Она давно мечтает спеть Дездемону и пострадать, но в силу голоса ее удел — восторженные героини.
— Петь русскую музыку непросто, особенно Глинку, потому что она считается «русским бельканто», — согласен с коллегой исполнитель партии Руслана Владислав Попов.
Артисты, когда выпадает шанс спеть такой материал, как опера «Руслан и Людмила», за него хватаются и уже не отпускают.
— Прекрасная музыка вернулась на сцену Большого театра, это можно только приветствовать и с наслаждением слушать каждый такт этой партитуры, — сказал исполнитель партии Фарлафа, бас Николай Казанский. — Спектакль продолжительный, потому что в нем нет купюр. Но зато зритель получает полное представление об этом произведении.
Сказочное действо.
В основу либретто к опере «Руслан и Людмила» легла одноименная поэма Пушкина. Начинается спектакль в палатах великого князя Светозара. Гости гуляют на свадьбе его дочери Людмилы. Ее избранник — витязь Руслан. Вещий Баян запевает песню о славе русской земли, о смелых походах. И тут же старец предсказывает, что над влюбленными нависла смертельная опасность. Им уготованы тяжкие испытания. Руслан клянется Людмиле в вечной любви. А Ратмир и Фарлаф, завидуя ему, радуются предсказанию. Но, сообщает Баян, незримые силы все же защитят влюбленных и соединят их.
Патетичный, праздничный первый акт сменяет спокойный и даже мрачный второй. В сказочной опере практически нет декораций. Атмосферу создают с помощью сменяющихся задников. Замысел постановщиков — вернуть зрителю историческое оформление Александра Головина и Константина Коровина, которое они создали к спектаклю 1904 года. Работавший над постановкой в Мариинке художник из Бельгии Тьерри Боске в мельчайших подробностях воссоздал их эскизы. И, конечно, избалованный фосфорицирующими декорациями современный зритель будто попадает в прошлый век.
Фото: пресс-служба Большого театра России/Дамир Юсупов Слева направо: актеры Евгений Акимов в роли Баяна, Анна Денисова в роли Людмилы, Станислав Трофимов в роли Святозара и Владислав Попов в роли Руслана в опере «Руслан и Людмила».
Сцена в пещере Финна, в которой Руслан узнает от старца о коварстве колдуньи Наины и кознях Черномора, кажется статичной и мрачной. На авансцене два артиста. И только световая партитура описывает вслед за рассказчиком страницы его жизни — от беспечной молодости до пещерного одиночества в старости. Следующая сцена — поле брани. Среди черепов и убитых витязей ходит Руслан. Воины полегли в неравном бою. А в глубине сцены огромная голова в шлеме. У нее светятся глаза и идет дым изо рта.
Эти спецэффекты не сражают зрителей. В век развития сценического оформления рисованная голова размером в два этажа кажется отсутствием фантазии. В зале в этот момент раздался тихий детский голос: «Мама, я хочу домой». Родители привели малыша на сказку Пушкина, а это совсем не герои из телевизора. К чести юного зрителя, он внял увещеваниям родителей и досидел до конца. Чего не смогли сделать некоторые взрослые.
Во втором антракте (в спектакле три акта) партер заметно поредел. На свободные места спустились зрители с галерки. Некоторые, не веря своему счастью, пытались снимать происходящее в третьем акте на видео. Тут было что сохранить себе на память. И те, кто покинул Большой в антракте, не дождались самого сказочного действа.
На сцене сады Черномора. Людмила показывает силу воли плюс характер. Пленница возлежит на топчане. Ей не милы ни сундуки с самоцветами и жемчугами, ни вина и сладости. Исполнительница партии Людмилы Анна Денисова отыгрывает неприязнь Черномору и к его подаркам со всей страстью, да так, что в сторону летят не только подношения, но и дары приносящие трепещущие слуги.
Фото: пресс-служба Большого театра России/Дамир ЮсуповСлева направо: актеры Станислав Трофимов в роли Святозара, Анна Денисова в роли Людмилы и Владислав Попов в роли Руслана в опере «Руслан и Людмила».
Появление злого волшебника, бороду которого несут несколько слуг, и его свиты под марш Черномора, вызвал в зале оживление. «Ну, добавьте мощи!» — советовал вслух мужчина в деловом костюме. И оркестр, будто слушая его, дал мощное форте.
В оперу вернули обычно изымаемые танцевальные номера. Дивертисменты, восточные танцы и лезгинку исполнили артисты балетной труппы Большого театра. В сольных партиях — Софья Валиуллина, Варвара Курятова, Кристина Петрова, Нелли Кобахидзе, Александр Водопетов. Вся хореография образца 1917 года, придуманная легендарным Михаилом Фокиным.
Безупречен хор, которым руководит главный хормейстер Большого Валерий Борисов. Артисты в первом и третьем актах находятся на сцене, а во втором зритель их слышит, но не видит. Хористы поют в кулисах, создавая достойное обрамление для сольных партий главных героев.
Кто-то, выходя из зала после продолжительных оваций, напевал арию Людмилы, кто-то марш Черномора. Другие обсуждали зажигательные танцы. Пять часов выдержать не так просто, и можно было позволить себе слегка расслабиться. Курс ГАБТ на возвращение классики оказался трудным, но как минимум часть публики к этому готова.