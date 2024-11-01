Зри богатыря: в Большой театр вернулась «Руслан и Людмила»

В последний раз опера «Руслан и Людмила» ставилась на сцене Большого театра в 2011 году. Ею открылась после ремонта Историческая сцена ГАБТ. Теперь вернуть русскую классику на прославленные подмостки задался целью новый генеральный директор ГАБТ Валерий Гергиев. С декабря 2023 года Валерий Абисалович руководит сразу двумя театрами — Большим и Мариинкой. Изучив репертуар новой для него труппы, он наметил курс на сращивание творческих мощностей. Как он сам говорил на открытии сезона ГАБТ, Большой театр должен быть лидером по возвращению шедевров на сцену. Оперу «Руслан и Людмила» называют энциклопедией большого русского стиля, и этот спектакль должен быть на главной сцене страны.