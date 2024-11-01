Королевский интерес: зрители требуют документального кино об исторических деятелях

Исследование аудитории вполне отображает, какие темы зритель считает приоритетными. Больше всего (31%) люди хотят фильмов про «историю и культуру». С небольшим отставанием (28%) идут «криминалистика и преступность». Третье и четвертое места (25 и 23%) делят «музыка и искусство» и «спорт». «Социальные проблемы», «политика», «образование», «экономика и финансы», «наука и технологии» интересуют публику гораздо меньше. При этом лишь 4% затруднились с ответом, то есть люди в целом довольно четко представляют себе, о чем они хотят смотреть документальное кино. В этом есть свои плюсы (понятно, о чем снимать) и минусы (трудно «продать» зрителю фильмы на другие темы).