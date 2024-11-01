Королевский интерес: зрители требуют документального кино об исторических деятелях

Почти 40% российских зрителей требуют от документалистов историй о выдающихся людях, причем преимущественно о тех, кто значим для истории и культуры. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специально для «Известий». При этом аудиторию мало интересуют фильмы об экономике, социальных проблемах и образовании. Из исследования можно сделать вывод, что документального кино должно быть больше, а форматы — многообразнее.
«Петр I: Последний царь и первый император» посмотрели 1,2 млн зрителей.
Главное, что нужно понимать про российского зрителя документального кино: этого самого контента аудитория явно недополучает. Специально для «Известий» Wanta Group провела опрос по всей России и выяснила, что за последние полгода большинство посмотрело не больше пяти документальных фильмов. Таких зрителей среди опрошенных оказалось 59%. 21% респондентов не видели ни одного за этот период.
Сопоставим это с данными по кинотеатрам. За последние полгода в российский прокат вышло 13 документальных картин. По данным базы «Бюллетеня кинопрокатчика», у семи из этих фильмов общая посещаемость составила менее 1000 зрителей. Это означает, что было два-три премьерных показа, собравших полные залы, и на этом всё закончилось. Три фильма собрали менее 10 тыс. зрителей, еще два — по 11 тыс. Самый успешный документальный фильм года в прокате — «Крест» Сергея Дебижева, он привлек 28 тыс. зрителей (по данным ЕАИС — 29 тыс.).
Всё это говорит о том, что кинотеатр для большинства зрителей не стал местом, где они готовы смотреть документальное кино, хотя это может быть связано и с дефицитом контента. Так, самый посещаемый с 2004 года документальный фильм в России «Петр I: Последний царь и первый император» посмотрели 1,2 млн зрителей. Чтобы было с чем сравнивать: «Холоп 2» посмотрели 10 млн зрителей, а показатель в 1,2 млн близок к посещаемости фильма «Елки 10».
Примечательно, что на третьем месте в топе документального кино — прошлогодние «Императрицы», их посмотрели почти полмиллиона зрителей: очевидно, что фильмы о российских правителях для аудитории стали самыми привлекательными.
Отвечая на запрос зрителя, РЕН ТВ 1 ноября в 16:55 (повтор — 5 ноября в 23:00) выпускает премьеру: новый документальный фильм «НМГ Док» о самом малоизученном российском императоре — «Александр Третий». После ТВ-премьеры онлайн-релиз эксклюзивно пройдет во «VK Видео».
Люди хотят фильмов про историю и культуру.
За последние 20 лет отметку в 100 тыс. зрителей в кинопрокате преодолели лишь полтора десятка документальных релизов — как российских, так и зарубежных. Потому что аудитория смотрит эти фильмы не в кинозалах.
— Сейчас основным драйвером роста документального кино стали платформы: они делают фильмы нового уровня, там классный и интересный монтаж, а не просто занудный голос и однообразная картинка, — комментирует данные опроса Мария Щербаль, генеральный директор Wanta Group. — Они даже создают некие вселенные из этого контента. Например, когда проходит концерт к юбилею Арбениной, снимают по этому поводу документальный фильм. И всё это происходит в одно время, и всё имеет перекрестный эффект. Или выходят сериал и одновременно документальный фильм, как про группу «Комбинация». То есть стараются повысить востребованность документальных фильмов, привязывая их к какому-то другому событию либо контенту.
Исследование аудитории вполне отображает, какие темы зритель считает приоритетными. Больше всего (31%) люди хотят фильмов про «историю и культуру». С небольшим отставанием (28%) идут «криминалистика и преступность». Третье и четвертое места (25 и 23%) делят «музыка и искусство» и «спорт». «Социальные проблемы», «политика», «образование», «экономика и финансы», «наука и технологии» интересуют публику гораздо меньше. При этом лишь 4% затруднились с ответом, то есть люди в целом довольно четко представляют себе, о чем они хотят смотреть документальное кино. В этом есть свои плюсы (понятно, о чем снимать) и минусы (трудно «продать» зрителю фильмы на другие темы).
«Что должно быть в документальном фильме, чтобы вы приняли решение его смотреть?».
Зрители отвечают на этот вопрос однозначно. В центре сюжета должна быть биография выдающейся личности или группы людей, говорят 38% опрошенных. То есть условно наблюдение за жизнью простого фермера или сельского учителя потенциально вряд ли заинтересует большую аудиторию, хотя именно такие фильмы чаще всего получают призы на фестивалях.
Больше 20% набрали следующие критерии: «в фильме представлены уникальные свидетельства очевидцев или редкие архивные материалы», «фильм посвящен значимому актуальному событию (Олимпиаде, экологическим катастрофам, социальным движениям и т.п.)». Всё это куда важнее сарафанного радио, только 15% готовы довериться мнению друзей или коллег, которые советуют увиденное хорошее кино.
Аудитория требует ярких героев и интригующих сюжетов, причем, судя по опросу, прошлое как предмет документального кино интересует людей больше, чем настоящее.
Очевидно, что реакцией профессионального сообщества на эти данные может быть только одно: дать зрителю возможность ознакомиться с как можно более широкой палитрой тем, жанров и документального кино. Потому что в противном случае зритель так и будет смотреть по пять публицистических фильмов за полгода. В то время как неигровое кино — это десятки тысяч фильмов ежегодно, и среди них немало тех, на которые точно стоит потратить время.