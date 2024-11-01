Ах эффект: в «Манеже» открылась выставка художников Кукрыниксов

Оригинальные агитационные плакаты «Окна ТАСС», зарисовки и карикатуры обвиняемых на Нюрнбергском процессе, книжные иллюстрации и театральные эскизы — в музейно-выставочном объединении «Манеж» стартовала выставка «Кукрыниксы», приуроченная к 100-летию триумвирата художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. Внушительная экспозиция «РОСИЗО» заняла более 2 тыс. кв. м и десять залов «Манежа». Авторы проекта подчеркивают, после прижизненной выставки художников в 1977 году эта станет первой подобного масштаба. «Известия» побывали на выставке в числе первых.
Не только агитационные плакаты.
Возможно, для кого-то Кукрыниксы — это теперь в первую очередь рок-группа, а для современного молодого поколения нестандартное и забавное слово, ударение в котором норовишь поставить не туда, к сожалению, и вовсе ни о чем не говорит. Поэтому значимость выставки государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» о трех главных советских художниках-карикатуристах, открывшаяся в Московском «Манеже» 1 ноября, растет в геометрической прогрессии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Занявшая внушительную площадь — свыше 2 тыс. кв. м экспозиция — это условная летопись советского государства сквозь призму содружества художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. Кукрыниксы (название появилось из первых слогов их фамилий) «родились» в 1924 году Москве в стенах Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и стали одним из потрясающих примеров работы в коллаборации. Советские 1930-е, Первая мировая, гражданская и Великая Отечественная, Международный военный трибунал в Нюрнберге — все это запечатлено в карикатурах Кукрыниксов, которые тонко считывали контекст времени. Этому таланту помимо художественного мастерства и посвящена экспозиция.
— С 1977 года мы проводим первую выставку после того, как незаслуженно Кукрыниксы были не то, что забыты, но после развала Советского Союза они были не так популярны. А сейчас их актуальность, их мастерство необычайно важны и интересны, — сказала на открытии генеральный директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Масштаб выставки действительно впечатляет. Всего в экспозицию вошло 314 предметов из собрания российских музеев и частных коллекций со всей страны. Большинство произведений публика увидит впервые. И это, например, не столько известные агитационные плакаты военного времени, сколько та часть творчества Кукрыниксов, с которой связываешь трио художников меньше всего. А именно книжная иллюстрация, работа в театре и живопись.
Проект исследует творчество художников с учетом хронологии, поэтому начинается экспозиция с «профайла» на каждого. Три первых блока — три условные небольшие галереи с непривычными живописными работами, чаще пейзажами, так же непривычно оформленными для всех знакомых с популярными работами Кукрыниксов в багетные рамы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
— На нашей выставке мы постарались показать их не только как художников-карикатуристов, но и открыть широкому зрителю другие грани их таланта. Я думаю, что для многих современных зрителей станет открытием их книжная иллюстрация. Многие даже найдут у себя эти книги в книжных шкафах, но они никогда не задумывались, что многие иллюстрации сделали Кукрыниксы. Еще — работы Кукрыниксов в театре, их сотрудничество с Мейерхольдом, ну и, конечно же, живопись, — сказала куратор выставки Любовь Подлеснова.
Беспартийные коммунисты.
Многослойность выставки обусловлена разнообразными аспектами творчества Кукрыниксов. Живописные произведения всех жанров — портрет, пейзаж, натюрморт — вскоре сменяются саркастичной сатирической графикой и обличительным пафосом плаката.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Искусство шаржа занимает в творчестве Кукрыниксов исключительное место. Их мишенями становились люди творческих профессий — «Известия» заметили карикатурные портреты Анатолия Луначарского, Корнея Чуковского, Демьяна Бедного, Сергея Эйзенштейна и Михаила Шолохова. Следующий зал — театральный. Здесь представлены уникальные зарисовки и эскизы Кукрыниксов к театральным постановкам. В 1929 году Владимир Маяковский пригласил их для работы над спектаклем, поставленным по его пьесе «Клоп». Тогда же они познакомились с театральным режиссером и актером Всеволодом Мейерхольдом, и с молодым, на тот момент никому неизвестным композитором Дмитрием Шостаковичем. Театральный раздел, по словам куратора Любови Подлесновой, наименее известная сторона творчества Кукрыниксов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Однако в первую очередь Кукрыниксы знамениты своими работами, сделанными во время Великой Отечественной войны. Это самая масштабная и центральная часть всей выставки, которая, по словам Галактионовой, получила название «Ах эффект». Экспозицию здесь открывают агитационные военные плакаты, в том числе один из самых известных — «Беспощадно разгромим и уничтожим врага», — который появился на улицах Москвы в первые дни войны.
— Они тогда собрались в мастерской и буквально к вечеру к них уже был готов плакат. Действительно, на Великую Отечественную приходится один из самых ярких и продуктивных периодов их творчества. Они активно сотрудничают с Самуилом Маршаком, сдают три книги с карикатурами и его стихами. Маршак также пишет тексты для плакатов «Окна ТАСС», которые оформляют Кукрыниксы, — сказала куратор выставки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
«Окна ТАСС» — это, пожалуй, самая важная часть в этом разделе. По словам создателей выставки, получить авангард советского плаката на выставку довольно большая удача. «Именно благодаря своей оригинальной технике — все плакаты печатались вручную при помощи трафаретов — с течением времени они очень обветшали и требуют очень серьезной реставрации. И они довольно редко появляются в музейной экспозиции», — добавила Подлеснова.
Открытие выставки посетил сын Николая Соколова Владимир Соколов. Кукрыниксов потомок художника определил лаконично: это были люди, заставшие трудное время, но прожившие его счастливо, поскольку «их объединяла радость творчества, беззаветная любовь к Родине и служение отечеству». А еще Соколов раскрыл собравшимся одну из тайн творческого объединения — «Кукрыниксов» называли беспартийными коммунистами, поскольку никто из них никогда не был членом партии. Главное, что были они большими и многогранными художниками, чей талант был намного больше, чем карикатуры. Новая выставка это отлично демонстрирует.