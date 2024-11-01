Ах эффект: в «Манеже» открылась выставка художников Кукрыниксов

— На нашей выставке мы постарались показать их не только как художников-карикатуристов, но и открыть широкому зрителю другие грани их таланта. Я думаю, что для многих современных зрителей станет открытием их книжная иллюстрация. Многие даже найдут у себя эти книги в книжных шкафах, но они никогда не задумывались, что многие иллюстрации сделали Кукрыниксы. Еще — работы Кукрыниксов в театре, их сотрудничество с Мейерхольдом, ну и, конечно же, живопись, — сказала куратор выставки Любовь Подлеснова.