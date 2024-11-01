45 км линий освещения на магистральных улицах отремонтировали в Алматы

В целом с начала года в Алматы заменено более 30 тыс. светильников и протянуто свыше 300 км кабеля. По своей значимости улицы города условно делятся на три категории. Категория «А» включает в себя магистральные дороги и улицы (проспекты) общегородского значения, а также пешеходные зоны, расположенные вдоль них. Это такие участки, как Кульджинский и Илийский тракты, ВОАД, проспекты аль-Фараби, Рыскулова, Абая, Достык, Назарбаева, Сейфуллина, Абылай хана, Суюнбая, улицы Майлина, Саина, Тимирязева, Бухтарминская и другие.