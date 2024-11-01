45 км линий освещения на магистральных улицах отремонтировали в Алматы

Только в октябре заменено порядка 700 нефункционирующих светильников на проспектах Достык, Рыскулова и аль-Фараби, на улицах Керей-Жанибек хандар, Бухтарминской и Майлина, а также на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД).
В это же время обеспечено стопроцентное освещение автомобильных тоннелей и мостов на проспекте аль-Фараби в районе его пересечения с улицами Розыбакиева, Жарокова, Дулати, Сейфуллина, Назарбаева, Достык и ВОАД. На этих участках заменено 220 старых ламп, часть из которых были сгоревшие, на новые светодиодные прожекторы.
Работа по обеспечению алматинцев качественным наружным освещением ведется повсеместно и не только на магистральных улицах, отметил главный инженер АКЖ Алимухамед Жалпаков. По его словам, вне зависимости от категории улиц ремонтные бригады с одинаковой оперативностью реагируют на все поступающие вызовы.
«К примеру, недавно мы заменили 120 светильников в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района, 90 светильников — на улице Брусиловского в Алмалинском районе, в Алатауском районе на улице Досманова установлено 80 новых фонарей».
В целом с начала года в Алматы заменено более 30 тыс. светильников и протянуто свыше 300 км кабеля. По своей значимости улицы города условно делятся на три категории. Категория «А» включает в себя магистральные дороги и улицы (проспекты) общегородского значения, а также пешеходные зоны, расположенные вдоль них. Это такие участки, как Кульджинский и Илийский тракты, ВОАД, проспекты аль-Фараби, Рыскулова, Абая, Достык, Назарбаева, Сейфуллина, Абылай хана, Суюнбая, улицы Майлина, Саина, Тимирязева, Бухтарминская и другие.
К категории «Б» относятся дороги грузового движения и улицы районного значения. В этот список попали такие улицы и проспекты, как Кабанбай батыра, Ауэзова, Кунаева, Калдаякова, Гагарина, Розыбакиева, Шаляпина, Халиуллина, Макатаева, Байтурсынова, Мустафина, Дулати, Момышулы
В категорию «В» входят дороги и улицы местного значения, дворовые территории и внутриквартальные проезды, объекты садово-паркового хозяйства.
Нормы СНиП предусматривают определенные показатели освещенности для каждой категории улиц. Так, на объектах категории «А» они должны составлять 15−20 люкс, категории «Б» — 10−15 люкс, категории «В» — 5−10 люкс. «Алматы Кала Жарык» строго следит за тем, чтобы эти нормы в городе были соблюдены.