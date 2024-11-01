Что произошло в Иркутске в ночь на 1 ноября 2024: последние новости

В Тайшете 35-летний водитель влетел в ворота дома на японской иномарке. Для него ДТП закончилось летальным исходом. Также в аварии получил повреждения припаркованный автомобиль.
Еще одно серьезное ДТП произошло под Иркутском. На Байкальском тракте лоб в лоб врезались две иномарки. В аварии погибло три человека — супруги из Калининграда и жительница Подмосковья.
В Ангарске мужчина пытался ограбить жителя города нефтехимиков. Для устрашения он взял игрушечный пистолет. Теперь на сибиряка завели уголовное дело.