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Что произошло в Иркутске в ночь на 1 ноября 2024: последние новости

Водитель «Тойоты» снес ворота дома в Тайшете и погиб.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете 35-летний водитель влетел в ворота дома на японской иномарке. Для него ДТП закончилось летальным исходом. Также в аварии получил повреждения припаркованный автомобиль.

Еще одно серьезное ДТП произошло под Иркутском. На Байкальском тракте лоб в лоб врезались две иномарки. В аварии погибло три человека — супруги из Калининграда и жительница Подмосковья.

В Ангарске мужчина пытался ограбить жителя города нефтехимиков. Для устрашения он взял игрушечный пистолет. Теперь на сибиряка завели уголовное дело.