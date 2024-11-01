Специалисты высоко оценили защиту нефтезаводов Башкирии от атак беспилотников

Как сообщает «СобкорУфа», зацепившись за трос и сбившись с курса, беспилотник упал и взорвался. Взрывной волной выбило стекла в здании, расположенном в километре от падения аппарата. Никто из людей не пострадал. Также никакого ущерба не получили и предприятия — они работают в штатном режиме.