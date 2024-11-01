Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты высоко оценили защиту нефтезаводов Башкирии от атак беспилотников

Специалисты высоко оценивают защиту нефтеперерабатывающих предприятий Башкирии, которые 31 октября подверглись атаке украинских беспилотников.

Специалисты высоко оценивают защиту нефтеперерабатывающих предприятий Башкирии, которые 31 октября подверглись атаке украинских беспилотников. Три дрона, отправленных из незалежной на башкирские нефтяные заводы, не достигли своей цели, а рухнули на территории промышленной зоны.

Два вражеских аппарата нейтрализовали радиоэлектронной системой подавления, задолго то того, как они долетели до производств. А третий нарвался тросы, которые натянули вокруг установок для противостояния таким воздушным атакам. «Тросовая защита» существует вокруг всех критически важных объектов в Башкирии.

Как сообщает «СобкорУфа», зацепившись за трос и сбившись с курса, беспилотник упал и взорвался. Взрывной волной выбило стекла в здании, расположенном в километре от падения аппарата. Никто из людей не пострадал. Также никакого ущерба не получили и предприятия — они работают в штатном режиме.

— О полете беспилотников было известно заранее, — рассказали специалисты. — За их полетом наблюдали. Поэтому закрывали на три часа аэропорты в Уфе и в Самаре, пока украинские дроны были на подлете. Здесь их ждали, сработали хорошо.

Напомним, промышленные производства топливно-энергетического комплекса Башкирии в Уфе и Салавате 31 октября около девяти вечера подверглись атаке трех вражеских беспилотников.

По словам главы РБ Радия Хабирова, «жертв и разрушений нет, а ущерб минимальный в виде выбитых стекол в операторской».

— В рамках антитеррористической комиссии и оперативного штаба мы сформировали комбинированную систему обороны от возможных подобных нападений, включающую в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения, — сообщил Радий Фаритович.

Напомним, 29 октября вражеские дроны долетели до Чечни и ударили по российскому университету спецназа в Гудермесе. Из-за воздушной атаки загорелась крыша пустого здания. Жертв и пострадавших нет, пожар удалось потушить. Деятельность университета не пострадала.