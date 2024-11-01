Скончался автор шлягера «Люди встречаются» Олег Жуков

Жуков, один из известных эстрадных авторов в странах бывшего СССР, создал более 300 композиций для белорусских и российских исполнителей. Среди самых популярных песен — «О добрых молодцах», «Наташка», «Жизнь», «Ах, эта ночь!», «Тройка» и другие.