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Скончался автор шлягера «Люди встречаются» Олег Жуков

Ему было 87 лет.
Источник: Аргументы и факты

Белорусский поэт и композитор Олег Жуков, известный как автор песни «Люди встречаются», скончался на 88-м году жизни.

Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на председателя Союза композиторов Беларуси Елену Атрашкевич.

Жуков, один из известных эстрадных авторов в странах бывшего СССР, создал более 300 композиций для белорусских и российских исполнителей. Среди самых популярных песен — «О добрых молодцах», «Наташка», «Жизнь», «Ах, эта ночь!», «Тройка» и другие.

Его песни исполняли Юрий Антонов, Лев Лещенко, Лариса Долина, Александр Буйнов, а также ВИА «Синяя птица» и «Веселые ребята». Жуков был автором гимнов «Славянского базара» и «Золотого шлягера».

Ранее скончался театральный деятель Александр Урбанович.