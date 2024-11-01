Скончался автор шлягера «Люди встречаются» Олег Жуков

Белорусский поэт и композитор Олег Жуков, известный как автор песни «Люди встречаются», скончался на 88-м году жизни.
Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на председателя Союза композиторов Беларуси Елену Атрашкевич.
Жуков, один из известных эстрадных авторов в странах бывшего СССР, создал более 300 композиций для белорусских и российских исполнителей. Среди самых популярных песен — «О добрых молодцах», «Наташка», «Жизнь», «Ах, эта ночь!», «Тройка» и другие.
Его песни исполняли Юрий Антонов, Лев Лещенко, Лариса Долина, Александр Буйнов, а также ВИА «Синяя птица» и «Веселые ребята». Жуков был автором гимнов «Славянского базара» и «Золотого шлягера».
Ранее скончался театральный деятель Александр Урбанович.