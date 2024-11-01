Скандал вокруг сноса детсада разгорелся в Уральске

«Говорят, что по решению суда наш детский сад будут сносить. Почему это нельзя было сделать летом, в период отпусков, мы могли бы поискать другие варианты, отвезти ребёнка к бабушке в конце концов. А сейчас что нам делать? Мы все на работе, даже если нам выделят место в других детсадах — это будет дальше, чем этот, нужно к нему привыкать, отвозить ребёнка на полдня и всё такое. Но мы же на работе. Почему у нас все решается за один день и совершенно не учитываются интересы детей и родителей?!».