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Скандал вокруг сноса детсада разгорелся в Уральске

В Уральске под снос идёт здание детского сада № 28 «Карлыгаш», передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Источник: pixabay.com

Совсем недавно родителям малышей объявили, что детский сад закрывают на ремонт.

«Говорят, что по решению суда наш детский сад будут сносить. Почему это нельзя было сделать летом, в период отпусков, мы могли бы поискать другие варианты, отвезти ребёнка к бабушке в конце концов. А сейчас что нам делать? Мы все на работе, даже если нам выделят место в других детсадах — это будет дальше, чем этот, нужно к нему привыкать, отвозить ребёнка на полдня и всё такое. Но мы же на работе. Почему у нас все решается за один день и совершенно не учитываются интересы детей и родителей?!».

говорит мама детсадовца.

Родителей возмущает, что и администрация, и чиновники видели состояние здания дошкольного учреждения и только сейчас озадачились решением проблемы.

"Вот нам сейчас что делать? В центре все детсады забиты, а если нас направят в садики в другом районе города? У меня нет автомобиля, и моя работа здесь, в центре. Мне что тогда делать? С работы увольняться?! Кто меня кормить будет? Чиновники?

говорят собравшиеся родители.

В детсаду «Карлыгаш» сообщили: ТОО «Сарапшы» провёл экспертизу и дал заключение, что здание аварийное. По решению суда здание должно быть снесено. Согласно информации на сайте дошкольного учреждения, здание было построено в 1962 году.

Между тем, руководитель отдела образования Уральска Акжаркын Темирханова успокоила родителей, сообщив, что у них есть время на обжалование решения суда о сносе детского сада и они будут подавать апелляцию. Кроме того, они намерены искать свободное помещение неподалеку от детсада, чтобы дети и работники детсада «Карлыгаш» переехали туда на время строительства.

План по решению возникшей проблемы отдел образования пообещал разработать совместно с родителями детей.

образование