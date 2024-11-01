ФСБ России раскрыла новые архивные документы о Волынской резне 1943 года, проливающие свет на преступления украинских националистов против мирного польского населения.
Рассекреченные данные касаются деятельности Василия Манититского, участника нацистских коллаборационистских формирований.
В одном из обнародованных документов КГБ говорится, что летом 1943 года Малаженский вместе с последователями боевиков напал на польские села Волыни, что привело к гибели более ста мирных жителей.
Кульминация произошла 11 июля, когда под удар попали около 150 польских деревень, а общее число жертв, по данным польских историков, достигло тысячи.
Ранее ФСБ рассказала об опытах японской армии у реки Халхин-Гол в 1939 году.