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ФСБ раскрыла сведения о массовом убийстве поляков националистами Украинны

Действия националистов привели к гибели тысячи мирных жителей.

Источник: Аргументы и факты

ФСБ России раскрыла новые архивные документы о Волынской резне 1943 года, проливающие свет на преступления украинских националистов против мирного польского населения.

Рассекреченные данные касаются деятельности Василия Манититского, участника нацистских коллаборационистских формирований.

В одном из обнародованных документов КГБ говорится, что летом 1943 года Малаженский вместе с последователями боевиков напал на польские села Волыни, что привело к гибели более ста мирных жителей.

Кульминация произошла 11 июля, когда под удар попали около 150 польских деревень, а общее число жертв, по данным польских историков, достигло тысячи.

Ранее ФСБ рассказала об опытах японской армии у реки Халхин-Гол в 1939 году.