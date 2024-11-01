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Россиянам объяснили, почему масло не может быть дешевым продуктом

Эксперт рассказала, за счет чего можно снизить цену продукции.

Источник: Аргументы и факты

Масло не может быть дешевым продуктом исходя из его состава, на него требуется много сырья. Об этом aif.ru заявила заместитель директора ВНИИ маслоделия и сыроделия Елена Топникова.

По словам собеседницы издания, сделать масло более дешевым и доступным можно лишь при условии большого количества собственного хорошего сырья.

«Исходя их его состава масло не может быть дешевым продуктом, т.к. на его производство требуется много сырья. Например, для выработки 1 кг сыра надо 10 л молока, а 1 кг масла — 23 кг молока», — объяснила Топникова.

Ранее сообщалось, что в России в октябре 2024 года пачка сливочного масла стоила в среднем 184 рубля. Годом ранее этот продукт обходился на 24% дешевле.

Гендиректор Руспродсоюза Владимир Востриков, комментируя удорожание сливочного масла, сказал, что эксперты связывают его «с увеличением затрат на производство и недофинансированием сектора».