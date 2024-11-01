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Fox News: Трамп подал в суд против CBS из-за интервью Харрис

В иске Трампа утверждается, что речь идёт о вмешательстве в выборы.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп подал в суд на CBS, он обвинил телеканал во вмешательстве в выборы, сообщает Fox News.

Трамп заявил, что телеканал отказался обнародовать «неотредактированную версию интервью» с Камалой Харрис.

Республиканец потребовал десять миллиардов долларов за «введение зрителей в заблуждение». В иске Трампа утверждается, что речь идёт о вмешательстве в выборы.

Кроме того, в документе говорится, что действий CBS телезрители не смогли понять, «какую Харрис они увидели». В частности, Трамп назвал её «марионеткой редактора, который находился за кулисами».

Напомним, интервью с Харрис было опубликовано в начале октября текущего года. Кандидат в президенты США от Демократической партии не смогла чётко ответить на вопрос о политике Вашингтона по отношению к Израилю. В эфире не показали данный эпизод.

Ранее сообщалось, что Трамп прокатился на мусоровозе после оскорблений действующего американского лидера Джо Байдена. Демократ назвал сторонников республиканца «мусором».