С 1 ноября по улицам Челябинска будут ходить новые автобусы

В своём телеграм-канале Алексей Лошкин рассказал о тех изменениях, которые будут иметь место в транспортной системе Челябинской агломерации в ближайшее время. Новый транспорт 1 ноября выйдет на маршруты 58, 123 и 125. Последние два соединяют Челябинск и Копейск. В 2024 году планируется обновить 430 единиц общественного транспорта. Из них в распоряжении властей уже находится 239 машин.