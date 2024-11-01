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С 1 ноября по улицам Челябинска будут ходить новые автобусы

Врип мэра Челябинска Алексей Лошкин посетил автобусный парк, осмотрел недавно закупленный транспорт и поговорил с водителями.

В ходе инспекционной поездки он осмотрел двадцать новых автобусов. Восемнадцать из них уже в пятницу выйдут на маршрут движения № 58 (ЧВВАКУШ — Чистопольская). Все они оснащены специальными пандусами для перевозки маломобильных жителей.

Также Алексей Лошкин посетил диспетчерскую муниципального автобусного парка, столовую для водителей и стоянку. Удалось ему пообщаться с водителями автобусов. В начале ноября их зарплата вырастет на 20% — сейчас они получают около 90 тысяч рублей.

В своём телеграм-канале Алексей Лошкин рассказал о тех изменениях, которые будут иметь место в транспортной системе Челябинской агломерации в ближайшее время. Новый транспорт 1 ноября выйдет на маршруты 58, 123 и 125. Последние два соединяют Челябинск и Копейск. В 2024 году планируется обновить 430 единиц общественного транспорта. Из них в распоряжении властей уже находится 239 машин.

Также в своём телеграм-канале Лошкин подчеркнул, что необходимо нанимать больше водителей для обслуживания транспорта. Именно с этой целью повышается их зарплата. Кроме того, каждому новому водителю выплачивают 500 тысяч «подъёмных» рублей.