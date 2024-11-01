Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 1 ноября 2024

Что касается региона, то в Чунском, Тайшетском и Катангском районах пройдет снег. Столбик термометра опуститься ночью до −16 градусов, а днем поднимется до +5. Но только при ясной погоде, в обратном случае −4…-9. Ветер будет преобладать северо-западный с порывами до 14 м/с.