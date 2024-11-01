Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 1 ноября 2024

Погода в Иркутске 1 ноября 2024 обещает быть теплой. При это по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра ночью температура опустится до −3 градусов.
Погода в Иркутске 1 ноября 2024.
— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5−10 м/с. Температура днём +3…+5, — поделились в метеобюро.
Что касается региона, то в Чунском, Тайшетском и Катангском районах пройдет снег. Столбик термометра опуститься ночью до −16 градусов, а днем поднимется до +5. Но только при ясной погоде, в обратном случае −4…-9. Ветер будет преобладать северо-западный с порывами до 14 м/с.