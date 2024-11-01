Ученики школ Иркутской области удостоены премии губернатора

— Искренне рад, что в Иркутской области растет столько талантливых и целеустремленных школьников. Мы намерены продолжать поддерживать одаренную молодежь, чтобы ребята могли расти в своих увлечениях и реализовывать потенциал. Четыре года работу по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов наших ребят, мы ведем через реализацию нацпроекта «Образование», — поделился губернатор Игорь Кобзев.