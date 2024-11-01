Ученики школ Иркутской области удостоены премии губернатора

В Приангарье стали известны имена обладателей премии губернатора региона за выдающиеся успехи в учебе. За достижения были отмечены 30 школьников из разных городов региона. Как сообщил Игорь Кобзев в своем тг-канале, они показали наилучшие результаты в разных сферах от интеллектуальной до спортивной.
— Искренне рад, что в Иркутской области растет столько талантливых и целеустремленных школьников. Мы намерены продолжать поддерживать одаренную молодежь, чтобы ребята могли расти в своих увлечениях и реализовывать потенциал. Четыре года работу по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов наших ребят, мы ведем через реализацию нацпроекта «Образование», — поделился губернатор Игорь Кобзев.
Отбор начался еще в июне и проходил среди школьников от 14 до 18 лет. Получателями премии в 25 тысяч рублей стали ребята, которые набрали больше всего баллов из Иркутска, Ангарска, Братска, Саянска, Усолья-Сибирского, Черемхово и из шести районов Приангарья.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области в текущем году обновляют 15 мостов. Значительную часть из них хотят ввести в эксплуатацию уже к концу 2024 года.