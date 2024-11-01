Телескопы зафиксировали на Солнце вспышку высшего балла Х

На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса X2.0 в зоне 3878, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Максимум излучения вспышки зарегистрирован около орбиты Земли в 0:20 по московскому времени.
Исследователи отмечают, что выброс основной энергии, вероятно, направлен в сторону, и поэтому вспышка в целом не представляет серьезной угрозы.
Ранее, 11 октября, в том же активном регионе возникла магнитная буря, одна из самых сильных за последние семь лет, с уровнем излучения X1,8.
Утром станет известно, произошел ли выброс вещества в сторону Земли, и тогда можно будет оценить потенциальные последствия, а также возможные связи полярных сияний.
30 октября ученые запечатлели необычный момент, как Солнце поглотило комету.