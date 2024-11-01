Лазарева похвасталась, что спаслась от стихии в Испании на «тёплом» Кипре

Внесённая в перечень террористов и экстремистов телеведущая Татьяна Лазарева* покинула Испанию из-за разрушительного наводнения, иноагент поселилась на Кипре.
Об этом сама Лазарева рассказала в своём блоге в соцсетях. Она похвасталась, что её «домик в Валенсии» не пострадал.
«Я на Кипре внезапно. В очередной раз избежала каких-то катаклизмов. Сижу на Кипре — тепло, красота. Сочувствую тем, кто попал во всё это. Очень много погибло людей. Там, конечно, страшные кадры. Но зато домик под Валенсией, в котором мы планируем проводить выходные для родителей, он не тронут абсолютно. Всё в порядке», — сказала Лазарева.
Напомним, в Валенсии в результате наводнения погибли не менее 140 человек. В Испании объявлен трёхдневный траур.
Ранее сбежавшая из РФ иноагент Татьяна Лазарева была внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. 11 октября её объявили в международный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесённое в перечень террористов и экстремистов.