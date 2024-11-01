Аварийные многоквартирные дома сносят в Иркутске

В Иркутске продолжается снос домов признанными аварийными. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас работы по демонтажу идут на Гончарова 4. В 2024 году он был расселен, а жильцы переехали в новые квартиры. Работы ведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За 12 лет из непригодных для жизни домов переселили более 3,3 тысячи горожан.