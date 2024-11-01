Аварийные многоквартирные дома сносят в Иркутске

В Иркутске продолжается снос домов признанными аварийными. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас работы по демонтажу идут на Гончарова 4. В 2024 году он был расселен, а жильцы переехали в новые квартиры. Работы ведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За 12 лет из непригодных для жизни домов переселили более 3,3 тысячи горожан.
— Сейчас такую работу проводим в отношении жилых домов, которые признаны аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Эта инициатива президента страны Владимира Путина является уникальной в мировой практике: за счет бюджета граждане улучшают условия проживания. Параллельно мы используем механизм развития застроенных территорий. Такой подход позволяет расселять непригодные для проживания дома без затрат для городского бюджета, а на их месте возводить новое жилье и социальные объекты, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
Строения демонтируют за неделю. Оставшийся мусор вывозят на полигон для твердых отходов. Для безопасности сибиряков территория огорожена и на ней дежурят специалисты. Только в 2024 году в столице Иркутской области снесли 25 аварийных многоквартирных домов. В планах разобрать строения ещё на улицах Карла Либкнехта 54з, Аносова 9, Мухиной 23.