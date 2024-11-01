Депутат ГД Колунов предложил использовать маткапитал на учёбу родителей

«Сегодня средства маткапитала можно направить только на образование ребёнка, однако я получаю массовые обращения с просьбой распространить эту возможность и на родителей. Объяснение этому простое — инвестировать в себя, в своё развитие, значит инвестировать в благополучие семьи», — заявил он.