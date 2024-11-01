Неопознанный летающий объект сфотографировали в небе над Хабаровском

— Пока сказать можно только предположительно, необходимо больше информации для точного анализа. Но наиболее вероятны два варианта. Иллюминация (например, лучи прожекторов) удачно попали на облако и осветили его. Или же яркий свет, благодаря, опять же, удачному скоплению облаков, оставил самолёт, — объяснил руководитель клуба «Астрономия в Хабаровске» Владимир Моисеев.