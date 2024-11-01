Неопознанный летающий объект сфотографировали в небе над Хабаровском

В ночь на 1 ноября в Хабаровске видели неопознанный летающий объект, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Яркую движущуюся вспышку в небе наблюдали в интервале от полуночи до 0.30 в разных районах города, наиболее отчетливо она была видна в Центральном районе. Горожане заинтересовались природой явления и строят гипотезы, предполагая, что это была комета или даже взрыв мелкого небесного тела.
Однако наиболее вероятно, что объект — не астрономический, а результат деятельности человека.
— Пока сказать можно только предположительно, необходимо больше информации для точного анализа. Но наиболее вероятны два варианта. Иллюминация (например, лучи прожекторов) удачно попали на облако и осветили его. Или же яркий свет, благодаря, опять же, удачному скоплению облаков, оставил самолёт, — объяснил руководитель клуба «Астрономия в Хабаровске» Владимир Моисеев.