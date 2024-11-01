Семь точек продажи новогодних ёлок уже определены во Владивостоке

Подготовка к Новому году во Владивостоке началась. Уже выбраны несколько точек для продажи живых ёлок, чтобы горожане могли приобрести праздничные деревья ближе к своим домам. Пресс-служба администрации города сообщила, что аукцион по распределению мест для ёлочных базаров прошёл в электронном формате, а для официальной торговли определено семь площадок. С 12 по 31 декабря они будут работать ежедневно, и жители смогут выбирать ёлки в разных частях города.
В управлении по развитию предпринимательства и торговли уточнили, что автолавки будут расположены по улицам Верхнепортовой, 68, Воронежской, 1, Шилкинской, 21 и Светланской, 117. Кроме того, базары откроются для посетителей на проспекте Красного Знамени, 114 (в двух местах) и на улице Терешковой, 10.
Аукцион изначально предусматривал 12 торговых точек. Однако по адресам Карьерная, 22, проспект Красного Знамени, 114, Нахимова, 1, Полярная, 1 и Сабанеева, 16 пока лоты остались невостребованными. Власти напоминают предпринимателям, что они могут подать заявки в управление по развитию предпринимательства. Получить необходимые контакты можно на сайте администрации города.
Во время работы ёлочных базаров во Владивостоке сотрудники административно-территориальных управлений вместе с полицией будут проводить проверки для выявления нелегальной торговли. За нарушение предусмотрен штраф, а за незаконную предпринимательскую деятельность могут возбудить уголовное дело по статье 171 Уголовного кодекса (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).
В прошлом году для размещения новогодних базаров было определено 11 точек; все торговцы прошли необходимые процедуры. В случае выявления нарушений полиция изымала товар и отправляла его на склад временного хранения, а на предпринимателей, работающих без регистрации или лицензии, составлялись протоколы.