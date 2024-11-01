Семь точек продажи новогодних ёлок уже определены во Владивостоке

Подготовка к Новому году во Владивостоке началась. Уже выбраны несколько точек для продажи живых ёлок, чтобы горожане могли приобрести праздничные деревья ближе к своим домам. Пресс-служба администрации города сообщила, что аукцион по распределению мест для ёлочных базаров прошёл в электронном формате, а для официальной торговли определено семь площадок. С 12 по 31 декабря они будут работать ежедневно, и жители смогут выбирать ёлки в разных частях города.