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В Иркутске снесли самовольно занятый муниципальный участок

Предпринимателя четыре раза привлекали к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске бизнесмен построил здание без разрешения на городской земле. По решению суда он должен был освободить участок площадью 500 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП, должник не хотел выполнять требования и передавать землю в районе плотины ГЭС администрации областного центра.

— В связи с чем, в рамках указанного исполнительного производства в отношении него вынесен исполнительский сбор в размере 50 000 рублей, четыре раза привлечен к административной ответственности, штрафы в размере 180 тысяч рублей взысканы в полном объеме, — пояснили в ведомстве.

Предпринимателю также объяснили, что если он самостоятельно не снесет самострой, то для этого наймут подрядчика. Что создало бы для нарушителя дополнительные расходы. После этого землю бизнесмен освободил.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске продолжается демонтаж аварийных и расселенных домов.