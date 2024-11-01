В Иркутске снесли самовольно занятый муниципальный участок

В Иркутске бизнесмен построил здание без разрешения на городской земле. По решению суда он должен был освободить участок площадью 500 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП, должник не хотел выполнять требования и передавать землю в районе плотины ГЭС администрации областного центра.
— В связи с чем, в рамках указанного исполнительного производства в отношении него вынесен исполнительский сбор в размере 50 000 рублей, четыре раза привлечен к административной ответственности, штрафы в размере 180 тысяч рублей взысканы в полном объеме, — пояснили в ведомстве.
Предпринимателю также объяснили, что если он самостоятельно не снесет самострой, то для этого наймут подрядчика. Что создало бы для нарушителя дополнительные расходы. После этого землю бизнесмен освободил.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске продолжается демонтаж аварийных и расселенных домов.