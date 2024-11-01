В Иркутске снесли самовольно занятый муниципальный участок

— В связи с чем, в рамках указанного исполнительного производства в отношении него вынесен исполнительский сбор в размере 50 000 рублей, четыре раза привлечен к административной ответственности, штрафы в размере 180 тысяч рублей взысканы в полном объеме, — пояснили в ведомстве.