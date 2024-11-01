Ноябрь в Челябинской области начнется со снега

В пятницу, 1 ноября, в Челябинской области будет облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололедные явления. Температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов. Ветер южный, юго-западный 5−10 метров в секунду, местами порывы 18.