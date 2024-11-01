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Ноябрь в Челябинской области начнется со снега

В пятницу, 1 ноября, в Челябинской области будет облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололедные явления.

Сейчас в Олбани: +22° 5 м/с 53% 751 мм рт. ст. +15°

В пятницу, 1 ноября, в Челябинской области будет облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололедные явления. Температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов. Ветер южный, юго-западный 5−10 метров в секунду, местами порывы 18.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов. Ветер южный, юго-западный 5−10 метров в секунду, порывы до 14.

День Ангела сегодня, 1 ноября, у Евсея, Ивана, Леонтия, Сергея, Феликса, Флора.

Между прочим, 1 ноября 2024 года отмечают Иванов день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя работать. Нарушившим запрет могут грозить тяжелые болезни.