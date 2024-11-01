В Омске объявили торги на покупку 104 квартир для переселенцев из ветхого фонда

В Администрации Омска продолжают работать над реализацией федеральной программы «Жильё и городская среда». Объявлены торги на покупку 104 квартир для омичей, проживающих в аварийном жилье. По условиям проведения торгов квартиры должны быть с отделкой и располагаться в домах, построенных и сданных в эксплуатацию в 2024 году.