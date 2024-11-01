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В Омске объявили торги на покупку 104 квартир для переселенцев из ветхого фонда

Квартиры будут закуплены по программе «Жильё и городская среда».

Источник: Комсомольская правда

В Администрации Омска продолжают работать над реализацией федеральной программы «Жильё и городская среда». Объявлены торги на покупку 104 квартир для омичей, проживающих в аварийном жилье. По условиям проведения торгов квартиры должны быть с отделкой и располагаться в домах, построенных и сданных в эксплуатацию в 2024 году.

Добавим, что процесс закупки проходит множество этапов согласований согласно ФЗ. Одновременно Администрация Омска участвует как заказчик в 104 электронных аукционов по закупке квартир.

Квартиры закупаются в рамках адресной федеральной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». До конца 2024 года департамент планирует приобрести 158 квартир для расселения аварийного жилья.