«Мы говорим о социальной справедливости»: приморские депутаты расширили перечень мер поддержки населения

Большую часть времени очередного заседания Законодательного Собрания Приморского края региональные депутаты уделили обсуждению социальных вопросов. Принятые ими во время сессии законопроекты позволят повысить защищенность самых уязвимых представителей общества — многодетных семей, инвалидов и семей участников СВО. Кроме того, законодатели повысили налог для иностранцев, работающих в России по патентам, и обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие важных изменений в Лесной кодекс. Подробности рассказывает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Поддержка без учета доходов
Депутаты утвердили многочисленные изменения в закон о социальной поддержке многодетных семей, предложенные губернатором края Олегом Кожемяко.
Так, семьям начнут вручать бессрочное удостоверение единого образца, подтверждающее статус многодетной семьи на территории Российской Федерации. Кроме того, законом уточнен статус многодетной семьи, которая может претендовать на получение мер социальной поддержки. Это семья, воспитывающая трех и более детей, возраст старшего из которых достиг 18 лет, или 23 лет, если он учится на очной форме обучения. Если старший ребенок, достигший возраста 18 лет, участвует в проведении специальной военной операции и он еще не женился сам, то семья также сохраняет статус многодетной и право на получение льготы. Если же старший ребенок отдал жизнь за Родину в ходе СВО, семья получает льготы многодетной до достижения 18-летнего возраста самым младшим из детей.
Согласно принятому закону, с 1 января 2025 года социальная поддержка будет оказываться многодетным семьям, в которых с 1 июля 2024 по 31 декабря 2027 года родится четвертый или последующий ребенок, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи.
А семьям, которые воспитывают шесть и более детей, на 50% — до полутора миллионов, увеличили суммы на приобретение автомобиля.
Участки для многодетных — только с инфраструктурой
Народные избранники приняли изменения в закон об обеспечении многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства. Теперь выделять семьям можно будет только участки с инженерной, энергетической, транспортной инфраструктурой, возможностью организации водоснабжения и водоотведения в построенном жилье.
«Это острая, болезненная для нашего края история. Уверен, что и для других регионов тоже. Но мы живем здесь и видим, какие участки получают многодетные: непонятно где и в каком виде. Чтобы обеспечить их инфраструктурой, многодетной семье необходимо вложить еще миллионы», — подчеркнул спикер краевого парламента Антон Волошко.
Участки для строительства будут предоставляться с коммунальной и транспортной инфраструктурой. Фото: zspk.gov.ru.
По новым требованиям закона, не дальше 15 метров от границы участка должна проходить линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, при этом для присоединения объектов в объеме не более 15 кВт не должно требоваться выполнение работ по строительству новых электросетей или реконструкции существующих.
Для обеспечения транспортной доступности к участку должна примыкать автодорога местного значения или внутриквартальный проезд. При отсутствии таковых может быть проложен временный проезд, который в течение трех лет с момента внесения участка в перечень земель для многодетных семей должен смениться капитальной дорогой.
Сети холодного водоснабжения могут быть проведены к участку как до момента предоставления семье, так и в течение трех лет с этого момента.
Также муниципалитетам дадут право выплачивать семьям компенсации расходов на создание коммунальной инфраструктуры.
Участки, подходящие по нормам многодетным семьям, муниципалитеты будут предоставлять в специальный перечень, который подлежит опубликованию в официальных изданиях.
Материнский капитал — россиянам по рождению
Региональный материнский капитал за рождение третьего и последующих детей теперь могут получить только семьи, в которых дети являются гражданами России по праву рождения. Это относится и к мужчинам, являющимся единственными усыновителями детей. Норма не распространяется на семьи, постоянно проживавшие на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
Региональный материнский капитал получат семьи, дети которых граждане России по праву рождения «КП» Архив.
«Этот законопроект отражает пожелания многих жителей Приморского края. Мы говорим о бессрочности статуса многодетной семьи. Мы говорим о принципе социальной справедливости, когда требуем, чтобы ребенок, на которого выплачивается региональный материнский капитал, был гражданином Российской Федерации. В том, что приезжали граждане ближнего зарубежья и пользовались мерами социальной поддержки, была некая несправедливость», — отметил председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис.
Вместе с этим, депутаты разрешили использовать средства материнского капитала на реконструкцию жилых помещений в домах блокированной застройки.
Также до конца 2026 года продлено право многодетных семей, отцы в которых являются участниками СВО, получить единоразовую денежную выплату по 20 тысяч рублей на каждого ребенка из средств материнского капитала.
Инвалидам расширили меры поддержки
Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, продлили меры поддержки по обеспечению индивидуальной мобильности до конца 2027 года.
Одновременно краевое министерство труда и социальной политики разработало региональный перечень технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень. Он создан на основе обращений жителей, согласован с общественными организациями и вскоре будет утвержден краевым правительством.
«Ключевой новеллой данного законопроекта является региональный перечень средств технической реабилитации. Мы понимаем важность и необходимость введения этого перечня, чтобы оказывать максимальную помощь тем людям, которые в ней нуждаются», — сказал Игорь Чемерис.
Патенты для иностранцев подорожают
Законодатели повысили региональный коэффициент к фиксированному авансовому платежу по налогу на доход физических лиц, который обязаны ежемесячно вносить иностранцы, работающие в России по патенту. Он увеличился со значения 3,2 до 3,78. В результате ежемесячный налоговый платеж иностранных работников вырастет до 11,8 тысячи рублей. Это даст региону около 1,5 миллиарда рублей налоговых поступлений.
А вот для работающих по патентам российских индивидуальных предпринимателей налоги не вырастут. Для них на 2025 год продлили действующий размер потенциально возможного к получению годового дохода, а значит — и годовая стоимость патента.
Чтобы шишки всем хватило
Также приморские депутаты обратились к федеральным коллегам в Госдуме с просьбой ускорить принятие во втором и третьем чтении изменений в Лесной кодекс, которые касаются заготовки кедрового ореха.
Они позволят региональным властям определять места сбора орехов жителями для собственных нужд, а также устанавливать требования к компаниям, которые берут в аренду лесные участки для заготовки пищевых лесных ресурсов. К участию в аукционах на право заключения договора аренды будут допускаться только предприниматели, которые имеют инфраструктуру для производства продукции из дикоросов.
Это позволит прекратить хищнический сбор кедрового ореха, что сохранит кормовую базу копытных, которые служат пищей для редких хищников — амурского тигра и дальневосточного леопарда.
«Мы давно бьем тревогу по поводу того, что происходит в наших лесах. Сегодня под предлогом сбора гражданами для собственных нужд из тайги изымается такое количество кедрового ореха, которое сопоставимо с промышленной заготовкой. Это приводит к подрыву кормовой базы диких животных, вызывает нарушение экологического баланса и ухудшение состояния окружающей среды в целом. Кроме того, такая ситуация негативно отражается на численности особо охраняемых хищников — амурского тигра и дальневосточного леопарда. Однако решить проблему на уровне региона мы пока не можем — у нас не хватает полномочий. Законопроект, в числе авторов которого — депутаты и сенаторы от Приморского края, как раз должен это исправить. Поэтому для нас так важно, чтобы он был принят в самое ближайшее время», — пояснил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко.