«Мы говорим о социальной справедливости»: приморские депутаты расширили перечень мер поддержки населения

Так, семьям начнут вручать бессрочное удостоверение единого образца, подтверждающее статус многодетной семьи на территории Российской Федерации. Кроме того, законом уточнен статус многодетной семьи, которая может претендовать на получение мер социальной поддержки. Это семья, воспитывающая трех и более детей, возраст старшего из которых достиг 18 лет, или 23 лет, если он учится на очной форме обучения. Если старший ребенок, достигший возраста 18 лет, участвует в проведении специальной военной операции и он еще не женился сам, то семья также сохраняет статус многодетной и право на получение льготы. Если же старший ребенок отдал жизнь за Родину в ходе СВО, семья получает льготы многодетной до достижения 18-летнего возраста самым младшим из детей.