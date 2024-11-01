Интернат вместо операции: пациентка-инвалид из Приморья пытается добиться назначенного лечения

Историю женщины освещают региональные общественники и правозащитники. Жительница Фокино попала в ДТП 25 августа 2022 года, получила перелом шейных позвонков, в спинном мозге из-за травмы образовалась киста. 8 месяцев пациентка находилась на лечении в хирургическом отделении больницы Фокино, ей оформили инвалидность и направили на паллиативное лечение в больнице села Вольно-Надеждинское, оттуда женщину перенаправили в медицинское объединение ДВО РАН во Владивосток, где ей, по словам самой пациентки, почти не оказывали помощи и даже забывали кормить. Из ведомственной больницы её отправили обратно в Надеждинскую ЦРБ, где было принято решение поместить пациентку в интернат и на этом вопрос её здоровья закрыть.
В ноябре 2023 года муж пациентки забрал её из интерната. По рекомендации медиков реабилитационного центра женщину обследовали ещё раз в сентябре 2024 года, сделав МРТ позвоночника (в частной клинике платно, хотя было положено направление в рамках ОМС). По результатам обследования нашли жидкость в плевральной полости, а киста в спинном мозге увеличилась за год. Пациентка получила направление на консультацию невролога, ортопеда, нейрохирурга. Через «небольшой скандал» заведующая поликлиникой посёлка Дунай (по месту жительства пациентки) согласилась направить результаты МРТ неврологу, тот дал направление на госпитализацию во Владивостокскую клиническую больницу № 1, но туда пациентку не принимают якобы из-за отсутствия нужных анализов и заключений ортопеда и нейрохирурга. Заведующая местным медучреждением, как утверждает пациентка, отказывается давать направления к требуемым специалистам, женщине предлагают только вернуться в интернат, хотя удачная операция на позвоночнике и спинном мозге могла бы поставить пациентку на ноги.