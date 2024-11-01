Интернат вместо операции: пациентка-инвалид из Приморья пытается добиться назначенного лечения

В ноябре 2023 года муж пациентки забрал её из интерната. По рекомендации медиков реабилитационного центра женщину обследовали ещё раз в сентябре 2024 года, сделав МРТ позвоночника (в частной клинике платно, хотя было положено направление в рамках ОМС). По результатам обследования нашли жидкость в плевральной полости, а киста в спинном мозге увеличилась за год. Пациентка получила направление на консультацию невролога, ортопеда, нейрохирурга. Через «небольшой скандал» заведующая поликлиникой посёлка Дунай (по месту жительства пациентки) согласилась направить результаты МРТ неврологу, тот дал направление на госпитализацию во Владивостокскую клиническую больницу № 1, но туда пациентку не принимают якобы из-за отсутствия нужных анализов и заключений ортопеда и нейрохирурга. Заведующая местным медучреждением, как утверждает пациентка, отказывается давать направления к требуемым специалистам, женщине предлагают только вернуться в интернат, хотя удачная операция на позвоночнике и спинном мозге могла бы поставить пациентку на ноги.