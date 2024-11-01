Леониды, Тауриды и альфа-Моноцеротиды: в ноябре на жителей Красноярского края прольются метеорные дожди

А вот 17 ноября обведите в календаре красным, если увлекаетесь астрономией. Именно в эту ночь можно увидеть поток Леониды на пике его мощности. Астрономы делятся, что это ожидается небесный «фейерверк» из «падающих звезд». Если верите в приметы, заранее приготовьте список желаний, чтобы успеть их все загадать.