Леониды, Тауриды и альфа-Моноцеротиды: в ноябре на жителей Красноярского края прольются метеорные дожди

Еще не придумали, чем интересным заняться по вечерам на ноябрьских праздниках и других выходных? Ранние сумерки склоняют к наблюдению за звездным небом. Тем более, в последнем осеннем месяце красноярцев ждут три эффектных небесных «представления» — метеорные дожди.
Напомним, что безоблачной погоды мало для того, чтобы их увидеть. Нужно выехать за город, где нет (или почти нет) засветки населенных пунктов. Например, выбраться на дачу.
Рассказываем, какие небесные явления могут увидеть красноярцы в ноябре 2024 года.
Начнем с непривязанных к датам наблюдений: весь месяц вы можете видеть невооруженным глазом главные планеты Солнечной системы. В обсерватории Университета Решетнева уточнили, в какое время суток их лучше всего искать на небе. Меркурий и Марс будут хорошо видны утром. Венера, Сатурн и Нептун — вечером, а Юпитер и Уран — ночью.
Метеорных потоков будет целых четыре! Правда, три из них — слабые, метеоров в них мало. Если и любоваться ими, то в период максимума. 5 ноября он будет у потока Южные Тауриды, 12 ноября настанет черед Северных Таурид, а 23 ноября — альфа-Моноцеротид.
А вот 17 ноября обведите в календаре красным, если увлекаетесь астрономией. Именно в эту ночь можно увидеть поток Леониды на пике его мощности. Астрономы делятся, что это ожидается небесный «фейерверк» из «падающих звезд». Если верите в приметы, заранее приготовьте список желаний, чтобы успеть их все загадать.