Приметы на Иванов день: что нельзя делать 1 ноября 2024 года

В пятницу, 1 ноября, вспоминают священномученика Садока, который жил в Персии и подвергся гонениям. В народе в этот день отмечается праздник — Проводы осени и встреча зимы. Также дата получила название Иванов день.
Что можно делать 1 ноября:
- в этот день лошадей было принято досыта кормить, расчесывать и чистить;
- на праздник проводов осени и встречи зимы хозяйки забивали куру и готовили из нее обед (обязательно суп с лапшой и мясом птицы);
Что нельзя делать 1 ноября:
- заставлять лошадей тяжело работать;
- оставлять на ночь на уличной сушке нательное белье;
- убивать пауков;
Народные приметы:
- снег выпал — весна поздно придет и будет холодной;
- птицы высоко летают — ждите снежную зиму;
- теплая погода — к дружной и теплой весне.