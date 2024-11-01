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Приметы на Иванов день: что нельзя делать 1 ноября 2024 года

В пятницу, 1 ноября, вспоминают священномученика Садока, который жил в Персии и подвергся гонениям.

В пятницу, 1 ноября, вспоминают священномученика Садока, который жил в Персии и подвергся гонениям. В народе в этот день отмечается праздник — Проводы осени и встреча зимы. Также дата получила название Иванов день.

Что можно делать 1 ноября:

  • в этот день лошадей было принято досыта кормить, расчесывать и чистить;
  • на праздник проводов осени и встречи зимы хозяйки забивали куру и готовили из нее обед (обязательно суп с лапшой и мясом птицы);

Что нельзя делать 1 ноября:

  • заставлять лошадей тяжело работать;
  • оставлять на ночь на уличной сушке нательное белье;
  • убивать пауков;

Народные приметы:

  • снег выпал — весна поздно придет и будет холодной;
  • птицы высоко летают — ждите снежную зиму;
  • теплая погода — к дружной и теплой весне.