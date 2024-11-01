Что изменится в Казахстане с наступлением ноября

Электричество подорожает
С 1 ноября 2024 года в ряде регионов Казахстана вырастут тарифы на электроэнергию. Это следует из приказа министра энергетики от 21 октября текущего года, которым внесены изменения в предельные тарифы.
Утвержденные новые тарифы коснутся различных групп и предусматривают увеличение стоимости кВт/ч для большинства крупных поставщиков электроэнергии:
- Первая группа (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова): с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч.
- Вторая группа (Евроазиатская энергетическая корпорация): с 7,40 до 7,98 тенге за кВтч.
- Девятая группа (АО «Астана-Энергия»): с 8,49 до 9,28 тенге за кВтч.
- 12-я группа (АО «Алюминий Казахстана»): с 6,05 до 7,87 тенге за кВтч.
- 18-я группа (ТОО «Степногорская ТЭЦ»): с 22,58 до 28,97 тенге за кВтч.
- 28-я группа (ТОО «Жанажолская ГТЭС»): с 11,44 до 11,85 тенге за кВтч.
- 39-я группа (АО «З-Энергоорталык»): с 13,79 до 15,09 тенге за кВтч.
- 48-я группа (АО «ТНК Казхром»): с 7,59 до 10,67 тенге за кВтч.
Помимо этого, в перечень добавлены новые компании, для которых установлены тарифы на электроэнергию впервые:
- 56-я группа — 43,92 тенге за кВтч;
- 57-я группа — 56,63 тенге за кВтч;
- 58-я группа — 26,08 тенге за кВтч;
- 59-я группа — 22,56 тенге за кВтч;
- 60-я группа — 3,07 тенге за кВтч.
Приказ о введении новых тарифов начнет действовать с 1 ноября 2024 года.
Нарушители заплатят больше
Ужесточение правил страховки для неаккуратных водителей возможно в ближайшее время. Для злостных нарушителей Правил дорожного движения она может стать значительно дороже.
Пакет поправок к законодательству о страховании разработало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). В настоящее время он размещен на портале «Открытые НПА», где его публичное обсуждение продлится до 4 ноября.
Как следует из пояснительной записки к документу, его авторы намерены улучшить систему «бонус-малус» для расчета страховых премий. С ее использованием оценивается величина страховых выплат в зависимости от истории страховых случаев клиента.
Так, предлагается демотивировать за неаккуратную езду автомобилистов, нарушающих ПДД, увеличением суммы оплаты за страховку и выплачивать меньшие суммы при наступлении страхового случая.
Конкретно страховой класс предлагается снижать за: превышение скорости, выезд на встречку, проезд на запрещающий сигнал светофора, создание аварийной ситуации, управление автомобилем с неисправностями и ряду других.
Если автомобилист будет иметь три и больше таких нарушений, его класс страховки будут снижать на один уровень от того, который предусмотрен по умолчанию, отмечается в документе.
Самый минимальный страховой класс, М2, будут присваивать водителям, которые:
- управляли автомобилем в состоянии опьянения;
- совершили ДТП, будучи в пьяном виде;
- совершили ДТП, в котором человек погиб или получил инвалидность.
Также понижение страхового класса до М2 будет следовать немедленно, если автовладелец по собственной вине совершил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Всего в законопроекте предусмотрены 18 страховых классов.
Пора «переобуваться»
В последний день осени, 30 ноября, всем казахстанским автовладельцам предписано поменять летние шины на зимние. На этой резине они обязаны передвигаться, как минимум, три зимних месяца (возможно и дольше, в зависимости от региона и его погодных условий).
В министерстве внутренних дел Казахстана предупредили автолюбителей, что, начиная с 1 декабря 2024 года нарушителям данного требования будут грозить штрафы. За использование летней резины минимальный размер штрафа составит 5 МРП, что составляет 18 460.
Изменения в правилах безналичных платежей
С 11 ноября на территории Казахстана изменятся правила осуществления безналичных платежей и переводов денег.
Нацбанк Казахстана внес изменения в постановление № 208 от 31.08.2016 года «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан».
Поправки вносятся в связи с переходом на формат ISO 20022.
С указанной даты в платежных поручениях добавляется:
- строка «фактический плательщик» — лицо, в целях исполнения обязательства которого осуществляется платеж или (или) перевод денег;
- строка «фактический (конечный) бенефициар» — лицо, которое является конечным получателем денег или стороной, в пользу которой исполняется обязательство;
- страна резидентства.
Также будет исключена обязанность представлять в банк список лиц, за которых уплачиваются ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ВОСМС и ООСМС.
При осуществлении безналичных платежей и (или) переводов денег в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, таможенных платежей и вышеуказанных платежей в ЕНПФ, ГФСС и Фонд медстрахования отправитель будет представлять в банк сводное платежное поручение.
Въезд в Евросоюз: новые правила
Запустить автоматическую систему регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны — Entry/Exit System (EES)ланирует Европейский Союз с 10 ноября 2024 года.
Система заменит традиционное ручное проставление штампов в паспортах граждан третьих стран, что кардинально изменит процесс пограничного контроля для многих путешественников.
Как сообщили ряд европейских средств массовой информации, EES станет обязательной для граждан стран, не входящих в Евросоюз, включая тех, кому требуется виза для въезда в Шенгенскую зону. Путешественники должны будут сканировать свои паспорта или другие проездные документы в специальных терминалах самообслуживания при пересечении границы.
В систему будут заноситься личные данные, биометрия, а также информация о дате и месте въезда и выезда. Отпечатки пальцев и сканы лица будут обновляться раз в три года и будут действовать для нескольких поездок.
Новые возможности электронных документов
На сайте «Открытые НПА» до 11 ноября доступен для обсуждения проект приказа, согласно которому проверяющих в аэропортах обяжут принимать электронные документы.
В случае его принятия казахстанцы смогут использовать цифровые документы в аэропортах и на вокзалах наравне с бумажными. Это связано с тем, что министерство транспорта утверждает новые изменения в правила проверки пассажиров и их вещей.
Работников аэропортов и вокзалов обяжут принимать цифровые документы из приложений eGov mobile, Kaspi и других сервисов. Поправки в закон принимаются, чтобы освободить пассажиров от необходимости предоставлять в бумажном виде справки, которые уже официально оцифрованы.
Продление запрета на вывоз сжиженного газа
С 14 ноября Казахстане начнет действовать продление запрета на экспорт сжиженного газа. Он введен по приказу Минэнерго Казахстана.
Ограничение будет действовать полгода и коснется автомобильных и железнодорожных перевозок. Его цель — обеспечить внутренний рынок достаточными объемами газа.
При этом запрет не распространяется на транзитные перевозки без начальной и конечной точек в Казахстане, экспорт товаров, произведенных из казахстанского сырья Карачаганакского месторождения по международным договорам, а также недропользователей по контрактам/
Тарифы на подачу воды изменится в Атырау
В Атырауской области с 1 ноября ТОО «Магистральный водовод», принадлежащий АО «КазТрансОйл», изменит тарифы на подачу воды по магистральным трубопроводам.
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области 1 октября признал недействительным приказ от 2 августа 2024 года об отмене тарифов данной компании.
С 1 ноября текущего года тарифы будут скорректированы. В частности,
- с 1 ноября 2024 года до 30 июня 2025 года средний тариф составит 892,70 тенге/м³, снизившись на 43,18 тенге/м³;
- с 1 июля 2025 года до 30 июня 2026 года — 917,86 тенге/м³, снизившись на 30,32 тенге/м³;
- с 1 июля 2026 года до 30 июня 2027 года — 974,54 тенге/м³, снизившись на 30,33 тенге/м³;
- с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года — 1 214,67 тенге/м³, снизившись на 30,32 тенге/м³;
- с 1 июля 2028 года по 30 июня 2029 года — 1 082,42 тенге/м³, снизившись на 30,33 тенге/м³.
Месячные проездные введут на экспресс-маршрутах в Астане
В Астане с 1 ноября на экспресс-маршрутах начнут действовать месячные проездные, сообщили в ТОО «City Transportation Systems».
Купить месячные проездные можно уже с 16 октября в кассах CTS и в мобильном приложении kaspi.
На экспресс-маршрутах действуют следующие месячные тарифы:
«Город+Экспресс» — 10 000 тенге.
«Город+Экспресс+пригород» — 13 500 тенге.
Сезон катаний открывается на Медео
На «Медеу» в Алматы 1 ноября начнется новый сезон ледовых катаний.
Официальное торжественное открытие нового сезона состоится 2 ноября, сообщили в акимате Алматы.
Торжественная программа пройдет с 12:00 до 15:30. Для посетителей состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады. С 17:00 до 20:00 гостей ждет вечерний сеанс с конкурсами, призами от ведущего и ди-джеем.
«Дирекция спортивных сооружений города Алматы рекомендует жителям и гостям заранее приобрести билеты через официальный сайт, чтобы избежать очередей на кассах и для организации быстрого прохода через турникетную систему, и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок и трудностей с парковкой», — отметили в акимате.
В день открытия планируется усиление автобусного маршрута № 12 до катка «Медеу». Автобусы будут курсировать в будние дни с 8:00 до 00:00 и по выходным дням с 8:00 до 01:00.