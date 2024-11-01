Три гола «СКА-Хабаровска» «Черноморцу» вошли в ТОП-8 лучших тура

В 17-ом туре МЕЛБЕТ-Первой лиги «СКА-Хабаровск» отправляется в Калининград, где армейцам с 2011 года не удаётся выиграть у «Балтики», делящей сейчас 1 и 2 места с московским «Торпедо». Клуб с самой западной точки России и «автомобилисты» имеют в активе по 30 очков. У команды с востока страны — 10-я позиция и 21 балл.