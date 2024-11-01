Три гола «СКА-Хабаровска» «Черноморцу» вошли в ТОП-8 лучших тура

Три гола, забитые игроками «СКА-Хабаровска» в ворота «Черноморца» в потрясающем домашнем матче 26 октября, вошли в список лучших мячей 16-го тура МЕЛБЕТ-Первой Лиги. Напомним, армейцы завершили встречу с рекордным для главного тренера Алексея Поддубского счётом 6:1, при этом на последних секундах вратарь красно-синих Ислам Имамов ещё и парировал пенальти, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Нижнюю, восьмую строчку лучших голов тура занял игрок «Алании» Батраз Хадарцев, с лёту отправивший снаряд в ворота «Чайки». На седьмой позиции Владислав Руденко, после мяча от Хадарцева прорвавшийся в штрафную «барсов» и забивший с острого угла в дальний угол, этот гол вывел «Чайку» вперед.
6-я строчка и гол Александра Юшина московскому «Торпедо», на пятой — ответка автомобилистов от Равиля Нетфуллина из-за пределов штрафной. Четвёртую позицию эксперты отвели Альбеку Гонгапшеву — он с правого фланга закинул мяч за шиворот вратарю в дальний угол.
«Бронза» у Максима Турищева, форвард «Арсенала» на 32-й минуте после классной передачи грудью от Сергея Ткачева великолепно ударил с лету. «Серебро» у Камрана Алиева, полузащитник армейцев после передачи пяткой от Георгия Гонгадзе с дальней дистанции обводящим ударом поразил сетку ворот соперника.
«Золото» 16-го тура забирает Артём Симонян, страховавший атаку коллеги. Он подхватил мяч после фола «Черноморца» на Николае Пояркове, подстроился и нанёс неотразимый обводящий удар в дальнюю девятку. Кстати, после матча сами армейцы назвали лучшим игроком этого поединка Рамазана Гаджимурадова — без его активных действий счёт на табло был бы совсем другим.
В 17-ом туре МЕЛБЕТ-Первой лиги «СКА-Хабаровск» отправляется в Калининград, где армейцам с 2011 года не удаётся выиграть у «Балтики», делящей сейчас 1 и 2 места с московским «Торпедо». Клуб с самой западной точки России и «автомобилисты» имеют в активе по 30 очков. У команды с востока страны — 10-я позиция и 21 балл.