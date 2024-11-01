Борщ рекордно подорожал в России на фоне роста цен на продукты

Согласно данным Росстата, морковь подорожала на 5% (до 56 ₽/кг), капуста на 11% (до 44 ₽/кг), картофель на 12% (до 41 ₽/кг). Также подорожала суповая говядина на 12% и свекла на 35% (до 52 ₽/кг).