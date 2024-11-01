Борщ рекордно подорожал в России на фоне роста цен на продукты из-за неурожая овощей. Это следует из данных Росстата.
«Цены на большинство продуктов для приготовления борща за девять месяцев резко выросли по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожал чеснок — на 40%», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные статведомства.
Согласно данным Росстата, морковь подорожала на 5% (до 56 ₽/кг), капуста на 11% (до 44 ₽/кг), картофель на 12% (до 41 ₽/кг). Также подорожала суповая говядина на 12% и свекла на 35% (до 52 ₽/кг).
Ранее сообщалось, что власти РФ примут меры после массовых неурожаев в России из-за весенних заморозков. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев сообщил, что в стране создается система мониторинга климатически активных веществ в атмосфере. Улучшение систем наблюдения за погодой поможет снизить риски от стихийных бедствий при сельхозработах.