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Мост качает, все стоят: что прямо сейчас творится на выезде из Владивостока — видео

Очевидцы рассказали, что происходит на Низководном мосту.

Источник: Соцсети

Жители Владивостока рассказали о том, что прямо сейчас происходит на Низководном мосту. По словам очевидцев, на выезде из города собралась огромная пробка. Обстоятельства уточняются, сообщает ИА PrimaMedia.

Автолюбители также рассказали, что из-за погодных условий мост начинает качаться. Особенно в тот момент, когда по встречной полосе движения проезжают большегрузы.

В комментариях пользователи поделились мнением об увиденном: «Жесть, и куда им теперь?»; «И сколько так стоять придется?»; «Ужас, всё колом».