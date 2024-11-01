Красноярский край попал в лидеры по подорожанию сливочного масла

Самый значительный рост цены зафиксирован в Архангельской области и Красноярском крае. Это следует из данных исследования «Контур. Маркета», которые приводит ТАСС.
«Средняя стоимость упаковки сливочного масла массой 180 граммов в октябре 2024 года составила 184 рубля, это на 24% дороже, чем в октябре 2023 года», — говорится в материалах.
Самый существенный прирост цены произошел в Архангельской области — там масло подорожало на 65%. В Красноярском крае удорожание в среднем составило 61%, в Томской области — 51%, в Сахалинской — 42%.
Наименьший рост цены на продукт зафиксировали в Краснодарском крае (3%), Ставропольском (4%) и Якутии (4%).
Отмечается, что выводы об изменении цен на сливочное масло аналитики сделали на основе анализа 3,8 млн чеков за октябрь этого года и прошлого.
По данным Росстата, которые также приводит ТАСС, с начала 2024 года сливочное масло выросло в цене почти на 26%.