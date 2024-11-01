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Иноагент Муратов находился под иностранным влиянием

Муратов также вел политическую деятельность и распространял материалы других иноагентов.
Источник: Аргументы и факты

Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов* был включен в реестр иностранных агентов, в частности, по причине иностранного влияния, о чем говорится в судебных документах, находящихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно этому документу, Муратов оказывал влияние через поддержку иностранных источников, включая предоставление информационных площадок для размещения материалов. Среди них можно назвать сотрудничество с такими СМИ, как «Немецкая волна»** и «Голос Америки», а также с журналистами Юрием Дудемом* и Алексеем Венедиктовым*.

В документах также говорится о политической активности Муратова, который в интервью украинским СМИ и иностранным платформам высказывался на темы, связанные с поддержкой Украины и оценкой решений органов власти. Кроме того, Муратов распространял материалы признанны[ иноагентами общественных деятелей, включая Леонида Гозмана* и Дмитрия Быкова*.

*Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

** Признана СМИ-иноагентом.