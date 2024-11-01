Иноагент Муратов находился под иностранным влиянием

Согласно этому документу, Муратов оказывал влияние через поддержку иностранных источников, включая предоставление информационных площадок для размещения материалов. Среди них можно назвать сотрудничество с такими СМИ, как «Немецкая волна»** и «Голос Америки», а также с журналистами Юрием Дудемом* и Алексеем Венедиктовым*.