Прокуратура выявила нарушения в работе Троицкой районной больницы в Хабаровском крае

«Работаю я в “Троицкой ЦРБ” с 2012 года. Приехала, отработала контракт по “Земскому доктору”. Была принята в детское отделение, проработала там пару месяцев, после чего меня перевели в поликлинику, где по сей день работаю. Как только я устроилась, в устной форме мне сообщили о том, что врачи должны дежурить на дому и выезжать на экстренные вызовы в свое личное время. Я эту работу делала и даже не знала, что она является сверхурочной. На этой должности было очень много часов переработки. В апреле работодатель решил урезать зарплату и оплачивать только часы вызова. Мы, медработники, начали развивать эту тему между собой и пришли к выводу, что это является сверхурочной работой, она должна оплачиваться в двойном размере. Я — единственный педиатр в районной поликлинике, в районе примерно 6 000 детского населения. Сейчас условия невыносимые, я работаю на износ, обслуживая весь район», — рассказала врач-педиатр Екатерина.
Екатерина также сообщила, что в апреле этого года состоялось собрание, на котором присутствовали медработники и заместитель главного врача по юридическим и экономическим вопросам, который пообещал, что доплата будет начислена каждому индивидуально. Решить конфликт мирным путем не удалось, и работники решили обратиться в трудовую инспекцию, а затем подать иски в суд.
«Попросили руководство в письменном виде рассчитать, как эти подработки учитываются по закону. С нами встретился заместитель главного врача по юридическим и экономическим вопросам. Сначала он юлил, делал вид, что не понимает, что мы хотим от него. Уже в конце разговора он согласился с тем, что это сверхурочная работа, и сообщил, что будет приглашать всех индивидуально. Я подошла в назначенное время, мне сказали: “А что вы хотели?”. Я как пришла, так и ушла, больше вопрос не поднимался. После этого мы решили защищать свои права. 16 июля написали заявление в трудовую инспекцию, в конце июля подали иски в суд с требованием сделать перерасчет за три года. Чтобы не было разглашения служебной тайны, иски были индивидуальные. Суд озвучил мне, что работодатель виновен и должен сделать перерасчет за три года. За этот период должно быть выплачено около 3 млн», — добавила Екатерина.
«После окончания университета в 2021 году я приехала в село Троицкое Нанайского района по программе “Земский доктор”. Я начала работать, меня ничего не смущало. Все это время мне казалось, что так и должно быть. В апреле этого года работодатель начал высказываться о том, что мы много зарабатываем. После этого мы с коллегами задались целью изучить трудовой кодекс. Оказалось, что работодатель должен был составлять график работы таким образом, чтобы часы по нему не превышали норму производственного календаря. Как врач-гинеколог я отрабатывала норму часов с 9:00 до 17:00. Помимо этого, я еще работала как врач-терапевт. Кроме того, без каких-либо договоров я должна была каждый месяц дежурить на дому. Ты должен был взять три-четыре дежурства в месяц, еще попробуй откажись. Получалось, что ты и не живешь толком, постоянно на работе — днем, ночью, дежурства, вызовы. Я морально не выдержала, разорвала договор, выплатила минздраву 900 тысяч и уехала», — поделилась девушка.
Альбина рассказала, что вместе с ней в район приехали еще несколько молодых специалистов. Достойным жильем руководство больницы их не обеспечило, поэтому они вынуждены были жить прямо в учреждении.
«Помимо меня, еще два педиатра приехали в район работать. Одна девушка не выдержала, вернула деньги и уехала. Второго специалиста разместили жить в административном помещении на первом этаже. Там, где кабинет главного врача, приемная, бухгалтерская, есть еще скорая помощь. Через стенку комнатушка, где доктор прожила почти полтора года. Там нет ни туалета, ни душа. Ну вот просто работала и жила, потом не выдержала и уехала. Текучка колоссальная. Все, кто приезжают, расторгают договоры со временем. На сайте написано, что в больнице полная укомплектованность, а по факту зайди в учреждение, помощь некому оказывать», — отметила она.
В середине октября на дело обратила внимание прокуратура и начала проверку, по результатам которой были установлены факты ненадлежащего оформления трудовых договоров с работниками учреждения, учета рабочего времени, в том числе при дежурствах на дому. Выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы.
«В отношении медицинского учреждения и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства)», — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Корреспонденты портала «Губерния» связались с медицинскими специалистами. Они сообщили, что накануне состоялись судебные заседания, в ходе которых суд встал на сторону истцов и постановил вернуть работникам часть суммы. До 16 ноября ответчик имеет право обжаловать решение.