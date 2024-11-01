Прокуратура выявила нарушения в работе Троицкой районной больницы в Хабаровском крае

«Попросили руководство в письменном виде рассчитать, как эти подработки учитываются по закону. С нами встретился заместитель главного врача по юридическим и экономическим вопросам. Сначала он юлил, делал вид, что не понимает, что мы хотим от него. Уже в конце разговора он согласился с тем, что это сверхурочная работа, и сообщил, что будет приглашать всех индивидуально. Я подошла в назначенное время, мне сказали: “А что вы хотели?”. Я как пришла, так и ушла, больше вопрос не поднимался. После этого мы решили защищать свои права. 16 июля написали заявление в трудовую инспекцию, в конце июля подали иски в суд с требованием сделать перерасчет за три года. Чтобы не было разглашения служебной тайны, иски были индивидуальные. Суд озвучил мне, что работодатель виновен и должен сделать перерасчет за три года. За этот период должно быть выплачено около 3 млн», — добавила Екатерина.