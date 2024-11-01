Дмитрий Демешин: «Театр музыкальной комедии восстановят на прежнем месте»

Хабаровский краевой музыкальный театр будет восстановлен на своем прежнем месте, как сообщил губернатор края Дмитрий Демешин в ходе состоявшейся накануне прямой линии, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
— В данный момент проводится экспертная оценка основного здания, и пока неясно, будет ли снесено только фронтальное здание или театр в целом. Однако эксперты склоняются к полному сносу. Это займёт два-три года строительства и принесет значительный ущерб, но театр будет восстановлен. Какой именно будет его внешний вид, решать предстоит нам с вами, жителям Хабаровского края. Этот процесс будет открытым. Я дал поручение узнать мнение людей, чтобы избежать лишних трат на проекты и изучить лучшие образцы по стране. В перспективе эти проекты будут опубликованы, чтобы жители могли проголосовать, выбрать или скомпилировать существующие элементы с архитектурным обликом нашего театра, — отметил Дмитрий Демешин.
На сегодняшний день уже проводится онлайн-голосование по поводу внешнего вида нового театра. Жители могут выбрать, будет ли здание идентично прежнему или кардинальным образом изменится. При сохранении старого облика вместимость останется прежней: 881 место в большом зале и 56 в малом. В новом проекте планируется 1000 мест в большом зале и 300 в малом.
Губернатор также сообщил, что деятельность труппы театра продолжается — артисты готовят новые постановки. Выступления проходят на различных площадках в городе и за его пределами. Кроме того, многие известные деятели культуры выразили поддержку и готовы оказать помощь.
— Благодарим командование Восточного военного округа, поскольку наш Дом офицеров стал основной площадкой. Также планируем концерты в Городском дворце культуры, Доме культуры «Арсеналец» и кинотеатре «Совкино». У нас есть резервные площадки для труппы, — сообщил Дмитрий Демешин.
В 2025 году запланированы гастроли театра в нескольких районах края, включая Верхнебуреинский, Советско-Гаванский и Ванинский. Также рассматривается организация гастролей в Благовещенске Амурской области. Труппа готовит новые постановки, адаптированные для разных сцен. Первой премьерой после пожара станет музыкальная поэма «Мцыри» (12+), которая пройдет 23 и 24 ноября в 18:00 на сцене ОДОРА.
Также в регионе по инициативе краевого минкультуры проходит марафон известных артистов в поддержку ведущего музыкального театра Дальнего Востока и Восточной Сибири под хештегом #ЯсХМТ. В ноябре и декабре отечественные звезды сцены выступят с артистами ХМТ. Одними из первых акцию поддержали Дмитрий Дюжев, Антон Макарский, Екатерина Гусева и Нонна Гришаева.