Дмитрий Демешин: «Театр музыкальной комедии восстановят на прежнем месте»

— В данный момент проводится экспертная оценка основного здания, и пока неясно, будет ли снесено только фронтальное здание или театр в целом. Однако эксперты склоняются к полному сносу. Это займёт два-три года строительства и принесет значительный ущерб, но театр будет восстановлен. Какой именно будет его внешний вид, решать предстоит нам с вами, жителям Хабаровского края. Этот процесс будет открытым. Я дал поручение узнать мнение людей, чтобы избежать лишних трат на проекты и изучить лучшие образцы по стране. В перспективе эти проекты будут опубликованы, чтобы жители могли проголосовать, выбрать или скомпилировать существующие элементы с архитектурным обликом нашего театра, — отметил Дмитрий Демешин.