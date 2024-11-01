Новые законы для россиян — изменения в ноябре 2024 года

Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» 1 ноября планируется запустить для всех регионов России — до этого проект тестировался в Пензенской и Владимирской областях. Предполагается, что чат-бот будет предоставлять учителям ответы на профессиональные вопросы, например касающиеся работы с документами. Также через чат-бот можно будет сообщать о неправомерных действиях в отношении педагогов, и заявку должны будут обработать в течение 30 календарных дней. Чат-бот будет работать преимущественно в автоматическом режиме, но при необходимости подключится оператор.