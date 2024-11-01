Новые законы для россиян — изменения в ноябре 2024 года

Так, изменится комиссия за банковские переводы через СБП изменится; блогеры будут вынуждены «выйти из тени», чтобы зарабатывать на рекламе; появятся новые требования к майнерам цифровой валюты — все самое важное в обзоре Агентства новостей «Доступ».
Установлены требования к майнерам цифровой валюты
Правительство РФ сможет устанавливать запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных субъектах РФ или на отдельных их территориях, а также порядок и случаи установления такого запрета.
Заниматься майнингом цифровой валюты смогут предприниматели и организации, включенные в специальный реестр. Это не касается физлиц — граждан РФ — в случае, если потребляемая при майнинге энергия не превышает определенных лимитов. Определен перечень лиц, которые не вправе заниматься майнингом. Запрещается совмещать майнинг с производством, куплей-продажей и передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением.
Блогеры с аудиторией более 10 тыс. подписчиков будут обязаны передавать свои данные в Роскомнадзор
Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Чтобы попасть в него, их владельцы должны предоставить сведения о себе и не распространять запрещенную информацию. Также владельцев мессенджеров обяжут не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия. Эта мера направлена против мошенников.
Данные необходимо будет подать в течение десяти рабочих дней. Физические лица должны будут сообщить ФИО, номера телефонов и адреса электронной почты владельцев и администраторов страницы. Индивидуальные предприниматели также должны будут передать ОГРНИП, иностранцы и лица без гражданства — адрес постоянного проживания. Юридическим лицам, зарегистрированным в России, помимо телефонов и адресов электронной почты, необходимо будет предоставить название организации, ОГРН и сведения об организационно-правовой форме. Иностранные организации должны будут предоставить данные о стране регистрации и налоговом идентификаторе.
Передать сведения можно будет через портал госуслуг или сайт Роскомнадзора. После добавления информации в реестр блогер получит ссылку, которую необходимо будет опубликовать на странице в течение двух дней.
5 ноября. Отсрочка наказания беременным, осужденным к ограничению свободы
Предусматривается возможность применения отсрочки отбывания наказания для беременной, женщины с ребенком до 14 лет, мужчины с ребенком до 14 лет и являющегося единственным родителем, которые осуждены к ограничению свободы. Также в случае наступления беременности у осужденной к ограничению свободы она вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания.
7 ноября. Установлена возможность постоянного рейда в особо охраняемых природных территориях
Закон позволяет осуществлять госконтроль в области охраны и использования ООПТ в режиме постоянного рейда для предупреждения, выявления и пресечения нарушений (например, замусоривания, использования открытого огня). Благодаря этому инспекторы смогут действовать оперативнее.
Правила въезда мигрантов в РФ ужесточаются
Информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. Предусматривается единообразный перевод фамилий и имен иностранцев и лиц без гражданства с латинского написания на кириллическое в информационных системах госорганов. Правительство РФ получит право проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию. Участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.
11 ноября. Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно
Досрочно прекращаются полномочия граждан, которые замещают должности в органах публичной власти и по состоянию на 15 мая 2024 года включены в реестр иностранных агентов и сохранили этот статус.
Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе обсуждения закона подчеркнул, что он «очень гуманный». Он отметил, что «даже сегодня депутатами разного уровня являются 10 иностранных агентов. При этом их не лишают автоматически полномочий, а дают 180 дней для того, чтобы они вышли из этого статуса». Основа принятия решения о признании человека иностранным агентом — получение денег из‑за рубежа.
14 ноября. Устанавливаются правила ознакомления с материалами таможенной проверки
Ознакомление с материалами таможенной проверки будет возможно путем визуального осмотра материалов, изготовления выписок, снятия копий. Возможность ознакомиться с материалами должна быть обеспечена не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления.
21 ноября. Решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными без присяги
Истекает срок, в течение которого лица, которых приняли в российское гражданство до вступления в силу закона о присяге, должны ее принести. Иначе такие лица считаются не приобретшими гражданства РФ, а решения об их приеме в гражданство РФ — недействительными.
26 ноября. Утверждать планы тушения природных пожаров будут региональные власти
Региональные власти смогут разрабатывать и утверждать планы тушения природных пожаров (за исключением земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий), а также проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, спасению жизни и сохранению здоровья людей при ЧС.
30 ноября. Выплаты почетным донорам будут устанавливаться автоматически
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», будет устанавливаться в проактивном режиме. Для этого потребуется согласие на «Госуслугах» на использование указанных банковских реквизитов для получения мер поддержки.
Ряд товаров нельзя будет купить без маркировки «Честный знак»
С 1 ноября запрещена продажа ряда товаров без маркировки «Честный знак». Запрет распространяется на пиво и другие слабоалкогольные напитки в потребительской упаковке, а также кожные антисептики, БАДы, обувь, товары легкой промышленности, фотоаппараты и вспышки, автомобильные шины, духи и туалетную воду. Кроме того, товар не получится приобрести, если при сканировании кода обнаружатся нарушения при маркировке.
Банки не смогут брать комиссию за переводы в пользу государства через СБП
С 1 ноября банкам запретят брать комиссию за перевод средств на единый казначейский счет через СБП. К таким платежам относятся выплата налогов, оплата штрафов, платежи за посещение детских садов, кружков
Также с 1 ноября лимит на бесплатные переводы по СБП другим физлицам, установленный в размере 100 тыс. рублей, распространится и на личные электронные кошельки.
Учителя получат доступ к чат-боту «Помощник Рособрнадзора»
Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» 1 ноября планируется запустить для всех регионов России — до этого проект тестировался в Пензенской и Владимирской областях. Предполагается, что чат-бот будет предоставлять учителям ответы на профессиональные вопросы, например касающиеся работы с документами. Также через чат-бот можно будет сообщать о неправомерных действиях в отношении педагогов, и заявку должны будут обработать в течение 30 календарных дней. Чат-бот будет работать преимущественно в автоматическом режиме, но при необходимости подключится оператор.
Участники спецоперации смогут получить справку, подтверждающую их статус, на «Госуслугах»
С 1 ноября участники военной операции смогут получить справку, подтверждающую их статус, на портале госуслуг и в МФЦ. Теперь справка будет соответствовать единому образцу, причем ее будут выдавать не только лично бойцу, но и членам семьи при подтверждении факта родства. Такой порядок должен упростить получение льгот: до этого справки выдавались только командирами воинских частей и не имели единого образца.
МЧС доработало правила расположения эвакуационных выходов
С 1 ноября при проектировке и реконструкции объектов необходимо будет учитывать новые правила расположения эвакуационных выходов. Например, помещения, рассчитанные на 501−1000 человек, должны иметь не менее трех выходов, на 1001 и более — не менее четырех. Также при оборудовании выхода через смежное помещение количество и параметры выходов из обоих необходимо рассчитывать как из одного.
Прибавка к пенсии для 80-летних и летчиков
Россиянам, которые в октябре 2024-го отметили 80-летний юбилей, повысят фиксированную выплату к пенсии. На прибавку также могут рассчитывать граждане с I группой инвалидности.
Надбавку к пенсии выплачивают только по одному из этих двух оснований, но в любом случае ее размер составит 100% фиксированной выплаты к пенсии. В 2024 году эта сумма достигает 8 134 рубля 88 копеек.
Кроме того, прибавку к пенсии пересчитают шахтерам и летчикам гражданской авиации. Они получают дополнительные выплаты из-за вредных и опасных условий труда.