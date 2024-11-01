Андрей Южаков покинул пост вице-мэра администрации Иркутска

— Хочу выразить благодарность Андрею Южакову за работу. Мы одновременно пришли с ним в городскую администрацию в марте 2020 года. За неполных пять лет он прошел путь от советника мэра до вице-мэра города Иркутска. На каждом этапе ему приходилось решать непростые задачи — это и административная реформа, пополнение кадров, синхронизация деятельности органов муниципальной власти, — отметил Руслан Болотов.