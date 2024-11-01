Андрей Южаков покинул пост вице-мэра администрации Иркутска

В администрации Иркутска произошли кадровые изменения. По распоряжению главы города Руслана Болотова с 1 ноября должность вице-мэра занял Сергей Кладов. До этого ее занимал Андрей Южаков. Как сообщили в пресс-службе администрации, он покинул пост из-за перехода на другую работу.
— Хочу выразить благодарность Андрею Южакову за работу. Мы одновременно пришли с ним в городскую администрацию в марте 2020 года. За неполных пять лет он прошел путь от советника мэра до вице-мэра города Иркутска. На каждом этапе ему приходилось решать непростые задачи — это и административная реформа, пополнение кадров, синхронизация деятельности органов муниципальной власти, — отметил Руслан Болотов.
Уже экс-вице-мэр курировал возведение стелы трудовой доблести и создание учебного пособия «Иркутсковедение». Что касается нового лица на должности, то Сергей Кладов — кадровый военный. До назначения был председателем КУМИ. Образование получал в Московском Суворовском военном училище и Военном университете Минобороны. С 2008 по 2011 был помощником губернатора Иркутской области. Также занимал важные посты в правительстве региона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре продолжается демонтаж расселённых домов. Работы идут на Гончарова, 4, в ближайшее время планируются еще на трех адресах.