В РФ создали плавучий бронежилет «Бор-М», позволяющий форсировать реки

Российские разработчики создали специальный бронежилет «Бор-М», позволяющий бойцам форсировать реки, пишет газета «Известия».
Бронежилет разработали в производственно-конструкторском предприятии НПП «Филлин».
Плавучесть обеспечена с помощью «баллистического пакета и амортизационного демпфера из лёгких материалов».
«В этих бронежилетах можно форсировать реки, боец в нём не утонет. В случае ранения ему надо избавиться от тяжестей, например от боекомплекта, и он останется на плаву», — говорится в публикации.
Один из разработчиков подчеркнул, что в ходе тщательного тестирования бронежилет «подтвердил свои характеристики».
Благодаря «Бор-М» защищены все жизненно важные органы. Площадь защиты от осколков может быть увеличена с помощью установки дополнительных модулей защиты шеи, паха и плечей. Кроме того, жилет оснащён системой быстрого сброса и эвакуационной петлёй для стропы, чтобы оттащить раненого.
Разработчики добавили, что бронежилет «Бор-М» уже применяется в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что в РФ создали бронежилет для женщин. При разработке жилета, который весит около 7,5 килограмма, учтены анатомические особенности женского тела.