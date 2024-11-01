Олбани
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ создали плавучий бронежилет «Бор-М», позволяющий форсировать реки

Жилет защищает все жизненно важные органы и оснащён системой быстрого сброса.

Российские разработчики создали специальный бронежилет «Бор-М», позволяющий бойцам форсировать реки, пишет газета «Известия».

Бронежилет разработали в производственно-конструкторском предприятии НПП «Филлин».

Плавучесть обеспечена с помощью «баллистического пакета и амортизационного демпфера из лёгких материалов».

«В этих бронежилетах можно форсировать реки, боец в нём не утонет. В случае ранения ему надо избавиться от тяжестей, например от боекомплекта, и он останется на плаву», — говорится в публикации.

Один из разработчиков подчеркнул, что в ходе тщательного тестирования бронежилет «подтвердил свои характеристики».

Благодаря «Бор-М» защищены все жизненно важные органы. Площадь защиты от осколков может быть увеличена с помощью установки дополнительных модулей защиты шеи, паха и плечей. Кроме того, жилет оснащён системой быстрого сброса и эвакуационной петлёй для стропы, чтобы оттащить раненого.

Разработчики добавили, что бронежилет «Бор-М» уже применяется в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в РФ создали бронежилет для женщин. При разработке жилета, который весит около 7,5 килограмма, учтены анатомические особенности женского тела.