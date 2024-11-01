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Омск вошел в топ-3 претендентов на звание культурной столицы России в 2026 году

Омичи помогли своему родному городу попасть в тройку претендентов на звание культурной столицы.

Источник: Комсомольская правда

Омск вошел в топ-3 среди городов-претендентов на звание культурной столицы России-2026. Информацию опубликовал на своей странице вице-губернатор Омской области Иван Колесник.

В рамках конкурса «Культурная столица года» у регионов есть шанс ярко продемонстрировать свой социально-экономический потенциал на федеральном уровне. Это поможет создать условия для привлечения инвестиций и развития туризма.

Экспертная комиссия определит победителя конкурса, учитывая результаты онлайн-голосования. Город, набравший наибольшее количество голосов на платформе Госуслуг, станет победителем в номинации «Народное голосование».Переходи по ссылке, чтобы отдать свой голос в поддержку нашего города!

Список претендентов на звание «Культурная столица 2026 года» был сформирован на основе официальных заявок. Голосование продлится до 2 декабря!